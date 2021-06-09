中國5月CPI同比增長1.3%　惟豬肉價格按年大跌23.8%

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-06-09 09:57

北京時間6月9日，中國國家統計局發佈了2021年5月份全國居民消費價格指數（CPI）和工業生產者出廠價格指數（PPI）數據。

CPI按月下降按年上漲

數據顯示，5月份，CPI按年上漲1.3%，漲幅比4月擴大0.4個百分點，主要是2020年價格變動的翹尾影響擴大所致。

其中，食品價格由4月下降0.7%轉為上漲0.3%，影響CPI上漲約0.05個百分點。食品中，豬肉價格下降23.8%，降幅比4月擴大2.4個百分點；淡水魚價格上漲33.7%，漲幅擴大7.3個百分點；雞蛋和食用植物油價格分別上漲17.6%和9.2%，漲幅均有擴大。

非食品價格上漲1.6%，漲幅比4月擴大0.3個百分點，影響CPI上漲約1.28個百分點。非食品中，交通通信價格上漲5.5%，漲幅擴大0.6個百分點，其中飛機票、汽油和柴油價格分別上漲32.3%、22.0%和24.2%；教育文化娛樂和居住價格分別上漲1.5%和0.7%，漲幅均有擴大。

5月份，CPI按月下降0.2%，降幅比4月收窄0.1個百分點。

其中，食品價格下降1.7%，降幅收窄0.7個百分點，影響CPI下降約0.31個百分點。食品中，生豬生產不斷恢復，豬肉供給持續增加，價格繼續下降11%；鮮菜和鮮果供應充足，價格分別下降5.6%和2.7%；受供給減少、需求增加及飼料成本上漲等因素影響，淡水魚價格繼續上漲9.9%；受蛋雞存欄量下降、飼料成本上漲及氣温升高產蛋率下降等因素影響，雞蛋價格上漲3.3%。

非食品價格上漲0.2%，漲幅與4月相同，影響CPI上漲約0.16個百分點。非食品中，因國際原油價格上漲，中國國內汽油和柴油價格分別上漲1.7%和1.9%；受原材料價格上漲影響，電冰箱、電視機、台式計算機和住房裝潢材料等工業消費品價格均有上漲，漲幅在0.3%-1.2%之間；夏裝新品上市，服裝價格上漲0.3%。

PPI按月按年均上漲

5月份，PPI同比上漲9.0%，漲幅比4月擴大2.2個百分點。其中，生產資料價格上漲12.0%，漲幅擴大2.9個百分點；生活資料價格上漲0.5%，擴大0.2個百分點。

主要行業價格漲幅均有所擴大，其中石油和天然氣開採業價格上漲99.1%，擴大13.3個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲38.1%，擴大8.1個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業價格上漲34.3%，擴大10.5個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲30.4%，擴大3.5個百分點；煤炭開採和洗選業價格上漲29.7%，擴大16.4個百分點；化學原料和化學制品製造業價格上漲20.9%，擴大3.4個百分點。

5月份，PPI按月上漲1.6%，漲幅比4月擴大0.7個百分點。其中，生產資料價格上漲2.1%，漲幅擴大0.9個百分點；生活資料價格上漲0.1%，漲幅與4月相同。

國際原油價格波動上行，帶動中國國內石油相關行業價格上漲，其中石油和天然氣開採業價格上漲1.7%，漲幅擴大1.3個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業價格由降轉漲，上漲4.4%。受火電廠「迎峯度夏、增加儲備」影響，動力煤需求較旺，拉動煤炭開採和洗選業價格上漲10.6%，漲幅擴大7.8個百分點。

受鐵礦石、焦炭等原材料成本上升影響，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲6.4%，漲幅擴大0.8個百分點。國際市場銅、鋁等有色金屬價格上漲較多，影響中國國內有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲4.4%，漲幅擴大2.3個百分點。此外，電氣機械和器材製造業價格上漲1.3%，漲幅擴大0.4個百分點。