物管監管局就《防貪守則》及《操守守則》　聽取8個業界團體意見

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-06-09 12:48

物業管理業監管局（監管局）昨就擬發出的兩份物業管理業操守守則（《操守守則》），包括《防止貪污事宜操守守則》及《牌照的訂明條件操守守則》及相關《良好作業指南》召開聚焦小組會議，聽取8個業界團體代表的意見，期望有關守則內容更切合業界需要。

該兩份《操守守則》預計於今年第三季刊憲生效。

監管局主席謝偉銓表示，監管局最新草擬的兩份《操守守則》及《良好作業指南》，為物管公司及從業員在執勤時須注意的防貪事項提供了實務指引，及就施加於其牌照的訂明條件作出了補充，讓牌照持有人更易掌握如何履行有關條件，以避免干犯違紀行為。

謝偉銓另補充，監管局在制訂相關《操守守則》及《良好作業指南》時，會向物管業界、業主組織及廉政公署進行諮詢，冀能收集各方意見，令相關《操守守則》及《良好作業指南》更全面和更實用。

自物業管理業發牌制度（發牌制度）於去年8月正式實施以來，監管局已發出了五份《操守守則》，包括《一般操守守則》、《物業管理公司處理投訴的機制操守守則》、《物業管理公司須有效控制物業管理業務操守守則》、《物業管理公司處理代客戶收取的款項操守守則》及《物業管理公司就其委任的結束須履行的責任操守守則》。