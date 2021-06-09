IMF﹕香港金融體保持強韌　與內地廣泛聯繫或成潛在風險

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-06-09 16:03

國際貨幣基金組織（IMF）於最新報告內指出，經歷過去2年挑戰及去年經濟錄得有紀錄以來最嚴重衰退後，本港金融體系仍保持強韌。不過IMF亦指出，高樓價﹑本地風險情緒等因素，為本港經濟最主要風險；同時指出與內地之間全面聯繫，或成為潛在風險。

IMF於報告內指出，香港金融體系潛在風險包括住戶﹑非金融企業及投資基金等範疇。

IMF指出穩健的宏觀及審慎政策，為香港應對目前經濟放緩及未來震感，提供最佳屏障；又指出目前本港銀行體系仍有充裕資本﹑盈利及有關問題貸款率仍處於低水平。

建議監管機構將非按揭借貸納入監管

從2019年起香港經濟受到本地社會運動，及新冠肺炎對全球貿易及旅行打擊，去年經濟收縮幅度為歷來之最。不過在今年首季經濟增長達到7.9%，為逾十年來最快。

報告又指出本港監管機構須要加強對住戶還款能力監管﹑強化收集數據能力，及建議將非銀行按揭貸款納入監管框架。

報告又指出，氣候變化對金融穩定帶來短期及長期風險，同時推動企業強制披露有關氣候風險。

報告指出，作為主要國際金融中心，香港競爭力建基於穩健法規及監管，這需要按國際標準及最佳守則；又指出當局應持續維繫法治及高質素監管框架。