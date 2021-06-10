內地通脹重返1%時代　受惠股尋寶首選有加價能力　呢隻藍籌獲看好

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-06-10 08:00

內地新出爐通脹數據，CPI重返1%時代，見8個月高位。每當提到CPI回升，投資者都積極展開尋寶之旅，試圖發掘加價能力高的企業，可以在通脹之時轉嫁成本，借機改善毛利率。翻看近期表示有意加價的股份板塊中，綜合投行及股市分析員的看法，最獲看好的是啤酒股板塊，一來龍頭股百威亞太（1876）表明加價，二來行業正入夏日銷售旺季，而且適逢歐洲國家盃將開鑼，銷量有望水漲船高。

一表看清啤酒股股價升幅及市盈率

內地上月CPI上漲1.3%，創８個月高位，不過仍低於市場預期的1.6%。漲幅比上月擴大0.4個百分點，其中，食品價格由上月下降0.7%，轉為上漲0.3%，影響CPI上漲約0.05個百分點。

每當提到CPI回升，投資者多積極發掘有議價能力，可以在通脹上升初期提出加價的股份行業，因為最有機會將成本升幅轉嫁，從而改善毛利率。當中啤酒行業最獲投行看好。

百威亞太內地銷量升85%成功臣

報道指國際啤酒品牌百威，旗下多個子品牌於上月加價，不同品牌漲價幅度不同，漲價品牌包括百威以及全國範圍內的核心和實惠品牌。至於內地品牌雪花、青啤、燕啤等更早於今年年初已經傳出多年來首次集體加價。

百威亞太今年首季毛利率按年升8.6個百分點至52.8%，明顯高於同業青啤及潤啤

據以往經驗，大型體育盛事，對啤酒銷情有正面帶動。翻查今年以來啤酒行業數據，今年首四個月全國啤酒總產量增長33.6%。東北證券研報指出，從4月起華潤啤酒、青島啤酒、重慶啤酒、珠江啤酒等廠商銷量均超出此前市場預期。

在銷量上升的背景下，對於啤酒股趁踏入夏日旺季加價，投行普遍持正面態度。摩通報告表示，百威的首季平均售價（ASP）已經上升4.3%，主要受惠產品組合轉向高端及貴價品牌，以及啤酒產品能夠加價。

事實上，從百威亞太今年首季業績，可以看到其受惠內地銷量上升，帶動業績虧轉盈。集團首季虧轉賺2.33億美元，毛利率按年升8.6個百分點至52.8%，明顯高於同業青啤及潤啤。同時，產品總銷量按年升64.6%，升幅功臣是內地業務，銷量按年升84.6%。

5月份以來，以青島啤酒股價表現較佳，累計升幅達23%跑贏大市。（青島網頁）

股價走勢最強：青啤 滙豐看好全年毛利率改善

從股價走勢方面，三大本港上市的啤酒股中，5月份以來，以青島啤酒表現較佳，累計升幅達23%（詳見上表），跑贏大市及同業。

對於青島啤酒，滙豐研究發表報告指，預期青啤今年毛利率將有進一步改善，全年可達41.9%，主要受高端市場銷售勝預期、企業內部改革及旺季零售銷售向好所支持。

該行上調青島啤酒2021至2023年收入及毛利率預測，並將淨利預測分別上調3.3%、5.5%及9.5%，並維持青啤「買入」評級，目標價由91元升至100元。

匯豐上調青島啤酒2021至2023年收入及毛利率預測。（資料圖片）

固然，產品有加價機會，市場對毛利率改善的期望高。不過，有分析員提醒，由於內地通脹升溫，啤酒廠亦面對成本上升的壓力。

啤酒的製造成本中，包裝材料佔比達到約50%，其中玻璃瓶佔比約30%，易拉罐佔比約15%；原材料佔比達到約25%，其中大麥佔比約15%；能源與製造費用等佔比達到25%。

京華山一研究部主管彭偉新接受訪問時表示，投資者要留心啤酒廠加價能否完全將成本轉嫁。若果產品加價升幅未能夠抵銷製造成本上升，最終毛利率改善的程度，將不及市場預期。他認為啤酒股中，以外資品牌百威亞太的產品走高端化，議價空間較大，可以自行調節成本及價格佔比。