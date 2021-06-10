美股偏軟中概股漲跌互現　區塊鏈概念股普漲　第九城市漲超30%

撰文：張小意
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美股小幅收跌，道指收跌152.68點，或0.44%，報34447.14點；納指跌13.16點，或0.09%，報13911.75點；標普500指數開盤早段曾逼近歷史新高，收跌7.71點，或0.18%，報4219.55點。
熱門中概股收盤漲跌不一，區塊鏈概念股、教育股、內容股多數上漲，新能源車股普跌。
區塊鏈概念股中，第九城市（美：NCTY）漲超30%，比特礦業（BTCM）漲超11%，億邦國際（EBON）漲5%，嘉楠科技（CAN）漲4%，迅雷（XNET）漲2%。
教育股中，51Talk（COE）漲8%，新東方（EDU）漲超5%，網易有道（DAO）漲超3%，好未來（TAL）、高途（GOTU）漲超2%，掌門教育（ZME）跌超14%。
音視頻、內容股中，趣頭條（QTT）漲超12%，愛奇藝（IQ）漲超4%，微博（WB）、知乎（ZH）漲超2%，騰訊音樂（TME）、YY歡聚時代（YY）漲超1%，嗶哩嗶哩（BILI）跌0.66%，百度（BIDU）跌近1%，虎牙（HUYA）跌超1%，鬥魚（DOYU）跌超2%。
新能源車股普跌，小鵬汽車（XPEV）跌近4%，理想汽車（LI）跌超3%，蔚來汽車（NIO）跌近2%。