俄羅斯月內三度傳出去美元化聲音　究竟要帶出一個怎樣信息？

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-06-10 11:25

在美俄領導人峯會前，俄羅斯密集做出了「去美元化」方面的表態。這是近一個月內，俄羅斯第三次傳出「去美元化」的聲音。

中國媒體《第一財經日報》6月10日報道，俄財政部負責人德米特里·季莫費耶夫在6月7日的俄羅斯國家杜馬聽證會上表示，俄羅斯政府將採取激勵措施促使經濟中的所有貨幣流通從美元轉向歐元，並且有可能對俄羅斯國有企業發出指令。

6月16日，俄羅斯總統普京將與美國總統拜登在瑞士日內瓦進行一對一的會面。這是拜登正式就任美國總統後，首次與普京進行線下會面。此前雙方已多次進行電話溝通。

財政部官員稱要將俄國成歐元化國家

季莫費耶夫表示，要讓俄羅斯成為一個歐元化的國家，讓歐元完全取代美元，為此俄羅斯將採取一些激勵措施。「讓經濟完全脱離美元是一個綜合性的大工程，但這將有助於俄羅斯免受制裁的影響。」季莫費耶夫説。

在季莫費耶夫之前，多位俄羅斯政府高官已接連發出了「去美元化」的聲音。

6月3日，俄羅斯副總理亞歷山大·諾瓦克在接受媒體採訪時表示，如果美國政府繼續對俄羅斯實施針對性經濟制裁，俄羅斯可能嘗試放棄用美元結算原油合約。

俄羅斯財政部長西盧安諾夫（Anton Siluanov）在此前剛剛結束的聖彼得堡國際經濟論壇（SPIEF）上直言，俄羅斯目前約1860億美元規模的主權財富基金決定拋售所有美元和以美元計價的資產，轉而投向以歐元、人民幣計價的資產以及貴金屬。

他表示，俄羅斯「可以在一個月內迅速做出反應」，將其中的美元份額從當前的35%減少到0，英鎊減持到5%，日圓保持5%，歐元增至40%，人民幣增長到30%，黃金佔比20%。

俄央行年報顯示持美元及英鎊比例降

普京也在聖彼得堡國際經濟論壇線上發言時指責美國將美元作為經濟和政治戰爭的工具，並表示俄羅斯可能考慮以歐元或其他國家貨幣結算石油和天然氣交易。

「就天然氣支付而言，歐元對我們來説是完全可以接受的。當然可以這樣做，而且可能應該這樣做。」普京説。

此前，普京曾表示，為了加強俄羅斯的「經濟主權」，有必要與美元「決裂」，尤其是在美國近來不斷增加的經濟懲罰措施以及貿易制裁的情況下。

在俄羅斯央行（CBR）公佈的年度報告中，俄羅斯央行持有的美元、英鎊等外匯資產佔比明顯下滑。

俄央行年度報告的數據顯示，2020年，其持有的外幣和黃金資產總體增加了289億美元，達到5,880億美元。其中，美元比重下降了3.3個百分點，至21.2%；英鎊在俄外儲中的「權重」也略有下降，減少了0.2個百分點，至6.3%；黃金在俄外匯儲備中的比重從2019年的19.5%增長到2020年的23.3%；人民幣的比重也增長了0.5個百分點，達到12.8%，其他外幣的比重則增長了0.8個百分點，共計7.2%。俄羅斯央行所持有的其他貨幣類別的外匯主要包括日元（3.9%）、加元（2.5%）和澳元（0.8%）等。

俄央行網站數據顯示，2020年第四季度，中俄貿易中超75%的貿易額已放棄通過美元結算，轉而使用歐元、人民幣等貨幣支付。

同時，美國總統國家安全事務助理沙利文7日表示，美方不期待美俄領導人即將在瑞士日內瓦舉行的會晤能取得顯著成果。

而普京也在聖彼得堡國際經濟論壇放出風聲稱，俄羅斯與美國關係目前處於低水平，美國公開表示要遏制俄羅斯的發展。他不期待與拜登即將舉行的日內瓦會晤能讓俄美關係有任何突破。

對此，蘭州大學政治與國際關係學院副教授韋進深告訴第一財經記者：「此次美俄領導人的線下會晤象徵性意味濃厚，可以理解為是美國新政府試圖調整對俄關係的一種嘗試。」