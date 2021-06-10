恒指午後升幅收窄　滙豐跌逾1%　鋼鐵股續走高｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-10 14:23

美國將公布通脹數據，10年期債息率跌穿1.5厘。隔時美股表現反覆，三大指數均低收；道指收市挫152點或0.44%，報34447點；標指下跌0.18%，收報4219點；納指收市吐0.09%，收報13911點。

另外，拜登周三（9日）簽署新行政命令，撤銷對TikTok及微信的禁令，惟加強審核外國對手應用程式。中美緊張關係或再升溫，港股會否添壓力？

【14:16】滙豐跌逾1%

恒指午後升幅不足百點，現報28785點，升43點或0.15%。科技指數則跌4點，報。

美團（3690）走高1.6%，報297.8元；騰訊（0700）則跌0.58%，報599.5元；阿里巴巴（9988）跌0.1%，報207.8元。

友邦（1299）反覆上落，現跌0.1%，報96.25元；滙豐（0005）亦跌1.65%，報47.6元。

鋼鐵股續走高，鐵貨（1029）飆10.9%，報0.275元；馬鋼（0323）揚3.8%；中國東方（0581）上升2.8%；鞍鋼（0347）漲1.9%。

【12:10】海底撈半日跌逾4%

港股半日反覆向下，恒指中午收報28828點，升86點或0.3%；恒生科指則微跌3點，收報7968點；恒生國指上揚32點或0.31%，收報10737點。半日成交額699億元。

美團（3690）半日升1.16%，收報296.6元；騰訊（0700）逆市跌0.42%，收報600.5元；阿里巴巴（9988）升0.1%，收報208.2元；小米（1810）升近2%，收報28.45元。

航運股半日造好，中遠海控（1919） 升一成，中午收報18.98元；太平洋航運（2343） 升9.6%，收報3.08元；

汽車股表現不俗，比亞迪（1211）半日升逾7%，中午收報214元；吉利（0175）漲1.8%，收報22.15元；長汽（2333）亦升1.3%，收報23.85元。

滙豐（0005）逆市跌逾1%，收報47.85元；該行遭穆迪降評級。中銀香港（2388）亦跌0.88%，收報28.25元；渣打（2888）插2.35%，收報54.1元。

海底撈（6862）半日跌4.2%，中午收報39.05元，為表現最差藍籌。

【11:30】滬指企穩3600點

內地股市靠穩，滬指重上3600點關，中午收報3621點，半日升29點或0.82%；大市成交額2,591.77億人民幣。深證成指亦升190點或1.3%，收報14909點，成交額3,399.59億元人民幣。

創業板指升85點或2.67%，收報3293點。

【11:20】港交所靠穩

恒生指數升幅收窄不至不足百點，現報28835點，升3點或0.32%。

舜宇光學（2382）下滑3.2%，報187.9元；瑞聲科技（2018）亦跌1.01%，報53.85元。小米（1810）則升近2%，報28.45元；聯想集團（0992）升亦2.5%，報9.35元。

銀行股受壓，渣打（2888）挫2.35%，報54.1元；中銀香港（2388）跌1.05%，報28.2元；滙豐（0005）跌1.03%，報47.9元；恒生（0011）跌0.62%，報159.8元。

友邦（1299）跌0.26%，報96.1元；港交所（0388）則升0.77%，報470元。

【10:50】比亞迪曾飆逾7%

汽車股比亞迪（1211）一度飆逾7%，高見213.4元，創30天新高；新造價報211元，漲5.86%，成交額14.21億元；市場憧憬該公司奪取蘋果的汽車訂單。吉利（0175）升1.8%，報22.15元；長汽（2333）亦升1.06%，報23.8元。

恒生指數升123點或0.43%，報28865點。

【10:20】中遠海控創新高

恒生指數現報146點或0.51%，報28889點。恒生科指報8028點，升56點或0.71%。

中遠海控（1919）一度飆12.6%，高見19.38元，創自2008年7月底新高；現仍升12.3%，報19.32元；太平洋航運（2343）逾11%，報3.13元；東方海外國際（0316）漲4.7%，報139.7元；國泰航空（0293）亦升1.7%，報7.06元。

阿里巴巴（9988）升0.4%，報208.8元；騰訊（0700）漲0.5%，報606元；美團（3690）揚3.5%，報303.4元；小米（1810）升1.6%，報28.35元。

【09:40】內地股市靠穩 滬指重上3600點關

上證指數開市報3587點，跌3點或0.11%；現報3600點，升9點或0.26%。深成指開市報14715點，跌3點或0.2%；現報14775點，升56點或0.39%。

滬深300指數開市報5236點，升不足1點；現報5261點，升25點或0.48%。創業板指數開市報3213點，升5點或0.18%；現報3239點，升31點或0.98%。

【09:40】科指重上8000點關

恒指開市後續升165點或0.58%，報28907點；恒生科指重上8000點關，現升57點或0.72%，報8029點。

濠賭股造好，銀娛（0027）升1.83%，報63.9元；金沙中國（1928）0.59%，報34.15元。

石油股回吐，中石油（0883）跌0.9%，報8.94元；中石化（0386）無升跌，報4.16元；中石油（0857）亦跌0.59%，報3.39元。

創科實業（0669）漲0.9%，報136.9元。

基石藥業（2616）飆6.2%，報15.08元；藥明生物（2269）升1.8%，報124.6元；歐康維視生物（1477）轉升1.54%，報29.7元。

【09:20】恒生指數高開49點

恒生指數高開49點或0.17%，報28792點。恒生科指高開19點或0.24%，報7991點。恒生國指開報10730點，升點26點或0.24%。大市暫成交額27.32億元。

美團（3690）高開逾0.68%，報295.2元；昨有報道指美團擬招聘6萬人發展新業務。阿里巴巴（9988）升0.39%，報208.8元；騰訊（0700）小幅高開0.33%，報605元。

金融股方面，滙豐（0005）開跌0.8%，報48元；港交所（0388）開報467.2元，升0.17%；友邦（1299）開升0.16%，報96.5元。

金沙（1928）高開3.4%，報35.1元。創科實業（0669）亦升逾3%，報140元。

歐康維視生物（1477）遭股東折讓，股價低開4.27%，報28元。

資源股鐵江現貨（1029）發盈喜，股價開升6.9%，報0.265元。