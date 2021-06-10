恒生指數升逾百點　濠賭股銀娛漲近2%　石油股回吐｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-10 09:50

美國將公布通脹數據，10年期債息率跌穿1.5厘。隔時美股表現反覆，三大指數均低收；道指收市挫152點或0.44%，報34447點；標指下跌0.18%，收報4219點；納指收市吐0.09%，收報13911點。

另外，拜登周三（9日）簽署新行政命令，撤銷對TikTok及微信的禁令，惟加強審核外國對手應用程式。中美緊張關係或再升溫，港股會否添壓力？

【09:40】內地股市靠穩 滬指重上3600點關

上證指數開市報3587點，跌3點或0.11%；現報3600點，升9點或0.26%。深成指開市報14715點，跌3點或0.2%；現報14775點，升56點或0.39%。

滬深300指數開市報5236點，升不足1點；現報5261點，升25點或0.48%。創業板指數開市報3213點，升5點或0.18%；現報3239點，升31點或0.98%。

【09:40】科指重上8000點關

恒指開市後續升165點或0.58%，報28907點；恒生科指重上8000點關，現升57點或0.72%，報8029點。

濠賭股造好，銀娛（0027）升1.83%，報63.9元；金沙中國（1928）0.59%，報34.15元。

石油股回吐，中石油（0883）跌0.9%，報8.94元；中石化（0386）無升跌，報4.16元；中石油（0857）亦跌0.59%，報3.39元。

創科實業（0669）漲0.9%，報136.9元。

基石藥業（2616）飆6.2%，報15.08元；藥明生物（2269）升1.8%，報124.6元；歐康維視生物（1477）轉升1.54%，報29.7元。

【09:20】恒生指數高開49點

恒生指數高開49點或0.17%，報28792點。恒生科指高開19點或0.24%，報7991點。恒生國指開報10730點，升點26點或0.24%。大市暫成交額27.32億元。

美團（3690）高開逾0.68%，報295.2元；昨有報道指美團擬招聘6萬人發展新業務。阿里巴巴（9988）升0.39%，報208.8元；騰訊（0700）小幅高開0.33%，報605元。

金融股方面，滙豐（0005）開跌0.8%，報48元；港交所（0388）開報467.2元，升0.17%；友邦（1299）開升0.16%，報96.5元。

金沙（1928）高開3.4%，報35.1元。創科實業（0669）亦升逾3%，報140元。

歐康維視生物（1477）遭股東折讓，股價低開4.27%，報28元。

資源股鐵江現貨（1029）發盈喜，股價開升6.9%，報0.265元。