巴克萊：散户抱團　今年以來空軍重點針對數量腰斬

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-06-10 10:45

2021年以來，美股市場上「散户抱團」現象不絕於耳，從視頻遊戲零售商GameStop到連鎖影院運營商AMC院線，再到近日的醫療保險初創企業Clover Health Investments，這些都是散户抱團割機構韭菜的典型案例。

《財聯社》日報道，投行巴克萊（Barclays）的一份最新報告顯示，自1月中旬GameStop熱潮開始以來，美股中淡倉頭寸高的股票數量已「大幅下降」。

該行數據顯示，那些淡倉淨額比率超過30%的股票數量已經從43個鋭減至18個。而以美元計算，沽空者倉位減少了80%，從約250億美元降至僅50億美元。

紐約投資公司Great Hill Capital LLC的管理成員Thomas Hayes表示：「（Reddit論壇的）『華爾街賭場』（WallStreetBets）子論壇上的散户投資者們已經找到了那些淡倉淨額比率超過30%的股票。」

Miller Tabak的首席市場策略師Matt Maley表示，「散户抱團」熱潮肯定產生了影響，因為賣空者「損失慘重」。

「它確實打亂了很多戰略，」他補充説，「有些長期運作良好的多空策略正在陷入一個大循環，因為沒有任何模型表明GameStop應該以300美元或AMC應該以70美元的價格交易。」

「這毀了他們的對沖，他們必須重新考慮一些事情。」他説。

GameStop挾空戰沽空者損失190億美元

有分析師估計，僅GameStop挾空大戰那一次，沽空者損失就高達190億美元。對沖基金梅爾文資本（Melvin Capital）在因市場狂熱而蒙受了53%的損失後，隨即平所有淡倉，不過私下裏可能仍持有一些。

最近幾周，人們對模因股票（meme stock）的興趣重燃，導致賣空者損失更多。ORTEX的數據顯示，僅在6月2日，AMC領漲的「meme股」就給十大沽空股票中的賣空者造成了近50億美元的損失。

巴克萊指出，沽空者的損失主要侷限於那些高淡倉比率的模因股票。數據顯示，自1月份以來，沽空股票的總量一直保持穩定，但重度沽空股票的數量已從佔總量的2.8%下降到不足1%。

巴克萊表示，「鑑於普遍蔓延的風險較低，我們認為近期賣空受擠壓的影響有限。」

以Maneesh Deshpande為首的巴克萊分析師表示，自2020年3月以來，對淡倉倉位高的公司的看跌押注一直表現不佳，GameStop事件加速了這種情況。

「2021年1月股市表現不佳的情況在小型股表現更為嚴重，而大部分淡倉倉位高的股票都集中在小型股。」他補充道。

$AMC Entertainment Holdings(AMC.US)$

$GameStop Corp(GME.US)$