龍皇集團股價瀉八成「熾哥」黃永幟套現近億　專家：好大機會供股

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-06-10 15:57

龍皇集團（臨時編號：8556）今早股價暴瀉逾八成，最多跌88%，低見0.248元。截至中午收市，龍皇集團收報0.385元，跌82.5%，成交額約3,010萬元，換手率達43.44%。

事實上，早在暴瀉前，大股東「熾哥」黃永幟早有動作，一方面大手減持，另一方面又宣布合股、擴大法定股本 。有分析指，龍皇集團變相已經賣殼，下一步好大機會進行供股。

由人稱「熾哥」的黃永幟主理的龍皇集團（原上市編號：8493），今年4月底宣布「十合一」，建議於5月28日獲得通過，股份合併於6月1日正式生效，由原本每手12,000股合併為1,200股，股價亦即時由約0.1元水平，十合一後由1元「升呢」至最高2.6元，升幅高達1.6倍。

合股完成後，龍皇集團創辦人兼行政總裁黃永幟及其妻連環減持，分別於6月1日、3日、4日及7日，以平均1.88元、2.1209元、2.154元及2.18元減持合共4,028.76萬股，涉及8,637萬元；持股佔比由6月1日的40.2%，降至最新的12.22%，短短數日間削減27.98個百分點，變相失卻控股股東地位。

「幟哥」黃永幟短短數日內大手減持龍皇集團，套現逾8,000萬元。（梁鵬威攝）

龍皇近年錄虧損

對於上市公司而言，合股可將股價大幅提高，部份公司可以脫離「仙股」之名，以及避免因股價長期過低而不符合上市規則要求。龍皇集團便指出，公司於過往十二個月的大部分交易日，股價一直低於0.1元及現有每手買賣單位價值一直低於2,000元，為遵守GEM上市規則的交易規定，董事會決議建議股份合併。

龍皇集團自從2018年在創業板上市後，股價一直走下，業務表現亦每況愈下。截至2020年12月底止年度，股東應佔虧損7,475.9萬元，較2019年擴大1.1倍。另外，龍皇集團隨著總資產減少，同時負債增加，2020年淨負債5,700萬元。

龍皇集團2020年淨負債5,700萬元。（梁鵬威攝）

增加法定股本 擴大資本操作空間

合股是指上市公司將已發行的股票按比例進行合併，由多股合成1股，少則2合1，多則達100合1或更多。合股雖然不會影響市值及股東權益，但由於合股有機會產生碎股，小股東由原本持有數手，合股後有可能持股不足一手，當沽售時便有需要以折讓價出售。而是次龍皇集團採用「十合一」方式合股，並將每手交易單位由12,000股縮至1,200股，變相是次合股方式不會額外產生碎股。

值得一提，龍皇集團股東會通過將法定股本由20億股，大幅增加逾一倍至50億股，其中14億股股現有股份已發行，其餘35.6億股現有股份已獲授權但未發行。由於股份合併獲通過，故新增後的法定股本為5億股，已獲授權但未發行的現有股份則為3.56億股，該批未發行股份將有利於龍皇集團日後進行不同資本操作。

宏高證券投資經理梁杰文周三已經預計，龍皇集團短期內股價有可能暴瀉，下一步有可能宣布供股。（資料圖片）

梁杰文料龍皇「變相」賣殼

宏高證券投資經理梁杰文周三接受《香港01》表示，龍皇集團大股東已變相「賣殼」，但由於目前於CCASS系統中尚未有明確顯示「新主」屬誰，而且持倉的券商數目甚多，暫時難下定論實際上新主如何持有龍皇，更不置評論龍皇是否屬「微信女股」。

不過，梁杰文相信原本持股達40%的大股東「熾哥」，透過連日分段減持，有可能是避免新主的持股大增而觸發全購（General Offer）。他補充，雖然目前主板「殼價」低殘，價值只有1億至2億元，創業板「殼價」估計亦價值數千萬。而「熾哥」屬於香港知名人士，而且集團品牌有知名度，故成功賣殼的機會比其他不太知名的殼股更高。

下一步「非常大機會供股」

被問到龍皇集團下一步可能的潛在行動時，梁杰文坦言「非常大機會供股」，尤其是進行「二供一」，因毋須召開股東大會通過便可以進行，屆時將會進一步「打散啲貨」。雖然龍皇集團自4月底宣布「十合一」後股價持續攀升，日前更高見2.2元，梁杰文當時已直言，「畀多幾日時間，可能隨時跌九成。」

事實上，隨著龍皇集團股東會通過將法定股本由20億股增至50億股，經股份合併後已獲授權但未發行的現有股份為3.56億股，該批未發行的股份正好可用作日後供股的「配額」。以「二供一」為例，目前已發行股份為1.44億股，進行一次「二供一」僅需發行約7,200萬股，意味龍皇集團有空間進行相關操作。

言猶在耳，今日龍皇集團（臨時編號：8556）開市後最多暴跌88%，低見0.248元。截至中午收市，龍皇集團收報0.385元，跌82.5%，市值削至5,544萬元，較「熾哥」近日累計減持約28%所套現的8,637萬元為少。