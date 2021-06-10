法拉利任命新CEO　資深半導體行業背景料加速科技轉型

撰文： 蘇梓墨 最後更新日期： 2021-06-10 13:20

意大利超級跑車生產商法拉利6月9日宣佈，將任命Benedetto Vigna為公司新任行政總裁，使得空缺逾六個月的這一崗位得以填補。

現年52歲的意大利人Vigna目前領導着晶片製造商意法半導體公司（STM）旗下最大的部門﹑即模擬、微型機電系統和傳感器部門，這是STM去年最賺錢的業務。業內普遍預計，任命這樣一位有着資深技術型高管背景的CEO，將加速法拉利在電氣化和數字設備時代的轉型。

在意法半導體期間，Vigna曾幫助開發了iPhone 4中的屏幕傳感器技術，該技術目前在全球智能手機和車輛導航系統中廣泛使用。

法拉利前任行政總裁Louis Camilleri在擔任該職位近兩年半後，於2020年12月因個人原因離退。在繼任者未敲定之前，法拉利董事長John Elkann出任臨時行政總裁至今。

SF90 Spider馬力總輸出達到1,000匹，極速達340km/h，由靜止加速至100km/h只需2.5秒。（Ferrari）

埃爾坎是意大利久負盛名的阿涅利家族的繼承人。他表示，公司「很高興」Vigna能擔任法拉利的新任CEO。Vigna將於9月1日正式開始在法拉利工作。

埃爾坎在6月9日的一份聲明中表示，「Vigna對推動我們行業的很多變革性技術具有深刻理解，加之他久經考驗的創新、業務建設和領導能力，料將在未來這個激動人心的時代進一步加強法拉利及其獨特的激情和性能特徵。」

目前在全球超跑領域，法拉利堪稱是金字塔頂端的少數品牌之一。不過隨着新能源時代的到來，就連法拉利也不得不加速變革。埃爾坎在5月時曾表示，未來的行政總裁需具備所有正確的素質，包括對繪製成功未來所需的技術有「透徹」的理解。

將於2025年推首款全電動車

彭博行業研究分析師Joel Levington曾表示，「下任行政總裁想要在法拉利的汽車文化與不斷變化的環境（例如更嚴格的環保法規）中取得平衡，將面臨不小的挑戰。」

目前，法拉利已經承諾將在2025年推出首款全電動汽車，關於該公司首款電動汽車的細節消息尚有限。

此前，為致敬法拉利車隊成立90周年，法拉利於2019年正式發佈了旗下首款插電混合動力跑車SF90 Stradale。這輛法拉利旗下最強大的超跑搭載一套由3.9T雙渦輪增壓V8發動機與三電機組成的插電式混動四驅系統，最大功率達到了1,000馬力，百公里加速時間僅為2.5秒。

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