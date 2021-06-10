港股印花稅將調整　恐防成交逐步陰乾　恒指或到呢個水平｜許繹彬

撰文： 許繹彬 最後更新日期： 2021-06-10 11:30

全球主要城市的股票市場，在「六絕月」成交變得異常淡靜，一向強勢的美股在這星期亦出現成交萎縮的情況，走勢亦沒有較早前的銳利。

國內市場方面，滬深兩市的成交亦出現持續縮減，萬億成交近日似乎久未聞矣，昨天兩市合共縮減至8,800多億元；A股成交相繼萎縮，香港市場的成交又豈能獨善其身？港股受制於國內市場成交銳減，北水灌溉力度欠奉，更經常出現「淨流出」的現象，昨日成交金額更出現不足1,200億的局面，乃近期罕見。

儘管大市成交偏靜，但如細心觀察，每日也會有此板塊出現異動，最近久違了的物管股出現含蓄的異動，尤以中價類如時代鄰里（9928）及合景悠活（3913）均有異動，投資者不妨留意雅生活（3319）及融創服務（1516）作短線的留意對象。

物管股近日有異動，以時代鄰里（9928）在過去五日累升約逾13%。

而個別板塊除資源類（特別是石油股）受惠國際資源類別格價顯著上揚，有明顯的升勢，但其他板塊走勢猶如「點穴」，就算有異動，亦是「曇花一現」，投資者若上午沒有「食糊」，下午變「打回原形」。

筆者認為，類似情況無獨有偶，帶動全球股市反覆上揚的美國市場，在逼近35,000時，走勢呈現「舉步為艱」，個別股份的走向跟港股市場相比亦有異曲同工的感覺，而港股更因國內市場收水，而出現內外夾擊，暫根本未有走勢可言。筆者擔心港股會出現「十個牛皮九個淡」的情況，單從圖表來看，20天及50天線現階出現重疊，約在28,710，若成交情況仍未有改善，恐防會慢慢「陰乾」至28,000至28,200的水平，投資者必須留意。

此外，筆者擔心的問題，豈只在眼前一刹，若未來美國及國內兩市的成交或走向仍未有突破，情況持續一直拖延至八月，港股正式調升印花稅，屆時成交可能會出現進一步的萎縮，或在八月股市走向或成交終於出現突破，但由於已開始調升印花稅，投資者恐怕會選擇低成本的交易市場進行投資，到時真是不敢想像，希望筆者的想法，只是「空想」，不會實現。

許繹彬．股壇繹思｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗