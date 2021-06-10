渣打：若減碳不力　或致港供應商損失1.6萬億元出口生意

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-10 14:38

氣候變化已成為企業營運面臨的嚴竣挑戰之一。渣打發表的最新報告更指出，跨國企業的減碳不力問題，會導致本港供應商潛在損失約1.6萬億元出口生意。

渣打發表《零碳倒數》報告指出，78%跨國企業有意在2025年或之前，與減碳不力、未能配合其零碳轉型計劃的供應商終止合作。對於香港供應商來說，未能配合其跨國企業夥伴轉型，損失總值可達2,055億美元（約1.6萬億港元）的出口生意。

報告指出，15%跨國企業經已開始剔除可能妨礙其轉型計劃的供應商。總計來說，跨國企業預計在逐步減碳的過程中，將剔除35%現有的供應商。

各國企業若不實行淨零碳轉型而可能導致的潛在損失。（渣打）

供應鏈碳排放佔跨國企業73%

報告又指，供應鏈之碳排放平均佔跨國企業總碳排放73%；假若可以保持在跨國企業的供應鏈之內，12個主要新興及快速增長市場的供應商，可共享總值達1.6萬億美元的商機；88%供應鏈涉足香港的跨國企業已經為其供應商設定減排目標，要求供應商在2025年或之前平均減排31%。

今次研究同時揭示，跨國企業目前的方法可為配合跨國企業淨零碳計劃而減排的企業創造1.6萬億美元的商機。

這對於報告中12個市場上關注淨零碳的供應商來說是一個非常龐大的機遇，但亦量化了企業若不實行淨零碳轉型而可能導致的潛在損失。