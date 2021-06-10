iBond 2021｜恒生累計認購額及人數升五成　富途錄33億元申購

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-10 18:53

金管局今年發行的新一批iBond，將於明日下午2時截止認購，多間銀行及券商均表示，市民認購反應熱烈，其中恒生（0011）認購人數及金額均按年升逾5成。

恒生表示，首日的總認購人數及總認購金額已比去年升逾5成，而截止今日（10日），總認購金額、總認購人數及平均認購金額均錄得升幅。

大新銀行指，今年認購iBond較去年iBond認購金額相比多於一倍增長，平均認購金額多於10萬元。

富途獲7萬人認購

市民亦踴躍透過券商入飛。富途表示，截至今日下午3時該行認購iBond接近7萬人，金額超過33億元。

截止至6月10日中午12時（陸香港App iBond認購截止時間），通過陸香港App預約認購iBond的金額近1.5億港元，與去年相約。平均認購手數為5手，其中以30至38歲人群認購反映較熱烈。

致富表示，今年認購iBond的人數現已超過1.3萬人，而認購金額亦超過7.59億元，比iBond 2020高出77.38％。另外，耀才證券表示，iBond認購金額近35億元。

今次iBond目標發行額150億元，可因應情況提高至最多200億元，債券年期為3年，最低認購額1萬元（即1手），保底息率2厘。認購期至明日（11日）下午2時結束，並將於6月23日發行，6月24日掛牌。