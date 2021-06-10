美今晚CPI料再破頂　中美兩周內三度接觸　鋪路新一輪貿易談判

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-06-10 18:19

美國通脹數據今晚8時30分公布前，港股今日走勢高開低走，即使內地A股造好，港股最終收市仍微跌3點，報28738點，反映投資者舉棋不定，好友淡友皆未敢下注。皆因美國上次發布的通脹數據遠超預期，觸發美股急跌，道指單日挫近700點，市場猶有餘悸。不過，今日中美商務部再對話，是繼國務院副總理劉鶴與美國貿易代表戴琪對話後，兩周內中美第三度高層接觸，是否為新一輪貿易談判鋪路，不應輕視。

美國上次發布的通脹數據遠超預期，觸發美股急跌，道指單日挫近700點，市場猶有餘悸。（美聯社）

先説美國通脹。美國4月份通脹超預期，CPI按年上漲4.2%，創2008年9月以來最大升幅。數據公布當晚（即5月12日），美股大跌，道指單日挫近700點，跌幅近2%；科技股主導的納指重傷，急挫2.7%。

美CPI料再升至4.7% 連升三個月

吸取了4月通脹超預期的經驗，市場對5月通脹已經做了較為充分的預期，據《彭博》綜合分析員統計中位數，5月美國通脹料進一步升至4.7%，再破十三年來新高。

從美國十年期債息看，最新報1.497，跌穿1.5水平是逾三個月來首次，至於美匯指數亦一度跌穿90，反映市場對於美聯儲放任通脹上行態度的麻木。除非實際公佈的CPI數據飆升至5%以上，否則相信對風險資產的影響不會過分明顯。

然而，通脹問題令聯儲陷入兩難局面的壓力不減。倘通脹持續升溫，美聯儲在兩大貨幣政策目標，即是支持就業恢復以及控制物價之間該如何權衡？如果美聯儲要為通脹降溫，提早縮表是無可避免的，但是收緊流動性，對美股及就業市場造成的壓力十分沉重，絕非聯儲樂見。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培接受訪問時指，美國理應可以透過下調進口關稅，減輕進口物價的上升壓力，從而穩住通脹。（張浩維攝）

恒生銀行首席市場策略員溫灼培接受訪問時表示，美國要降低通脹壓力，不一定要在縮表等貨幣政策着手，其實理應可以透過下調進口關稅，減輕進口物價的上升壓力，從而穩住通脹。

事實上，拜登上場後，已經逐步開始撒回上屆特朗普時代的關稅政策，期望減低對美國物價的影響，同時亦是兌現總統大選時競選承諾。固然，拜登要撒回關稅措施，特別是對華的關稅措施，在美國政壇上要面對不少的政治壓力，因此，拜登的步伐亦無法大刀闊斧，最合理的舉動，是先從與歐盟暫停關稅措施開始。

據彭博社援引七國集團（G7）峰會結論草案指出，美國及歐盟擬結束總值180億美元（約1,404億港元）的關稅糾紛。（AP）

上周七國集團（G7）財長峰會剛過去，據彭博社援引七國集團（G7）峰會結論草案指出，美國及歐盟將在本月15日歐盟-美國峰會召開時，結束總值180億美元（約1,404億港元）的關稅糾紛，並訂出時間表，率先在今年底前取消與鋼鋁貿易衝突相關的關稅。可見，逐步撤銷關稅是拜登上任後的政策方向。

美向歐盟進口貨值仍低於中國 拜登有意擺脫特朗普關稅制衡

不過，若查看美國的進出口貿易數據，會發現，美國單單依靠和歐盟暫停關稅糾紛，不足以解決現時的物價上升問題。

據美國商務部統計數字，2020年美貨物貿易總額38,391.8億美元，當中近15%，即是5,601億美元，是中美貨物貿易額。至於歐盟方面，美國與歐盟的貨物貿易額為6,476億美元。因此，歐盟和中國是美國首兩大貿易夥伴。其中，美國自中國進口額4,354.5億美元，按年下降3.6%，佔美進口總額的18.6%；美國對中國出口額1,246.5億美元，按年上升17.1%。

集中向美國進口數據，去年美國向歐盟以及中國的進口貨值，分別是4,155億美元及4,354億美元。數據反映，美國向中國進口的貨值，仍然高於向歐盟的。因此，若美國要解決入口價格帶動的的通脹問題，就需要撤回與中國的互徵關稅措施。

評級機構穆迪指出，大部分關稅成本已經轉嫁給了美國進口商，關注物價壓力

今年初美國對中國關稅高達19.3% 穆迪關注物價壓力

根據智庫彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）的數據顯示，在 2018 年初中美貿易戰之前，美國對中國商品的關稅平均為 3.1%，而中國對美國商品的關稅為 8%。但是，到了 2021 年初，美國對中國商品的關稅平均高達 19.3%，對世界其他地區進口的商品平均徵收了3%的關稅，而中國對美國商品的關稅也達 20.7%。

評級機構穆迪指出，大部分關稅成本已經轉嫁給了美國進口商，並引述數據指出，美國進口商承擔了美對中商品加徵 20% 關稅所產生的 90% 以上的額外費用，意味著美國進口商為中國產品支付的價格高出約 18.5%。穆迪預期，如果關稅繼續存在，對美國零售商的壓力可能會增大，從而更大程度地傳遞給消費者價格。

現時的貨幣環境下，美元因量寬而貶值，再加上與內地互徵關稅而進一步推高進口物價，會令到美國的通脹壓力大增，現時CPI已經升至十多年高位。

因此，綜觀美國現時的貨幣及財政環境下，正好給予中美兩國撤銷關稅的契機。在市場聚焦今晚美國通脹數據之際，中國及美國商務部長通話，是是繼國務院副總理劉鶴與美國貿易代表戴琪（5月27日），以及美國財長耶倫對話（6月2日）後，兩周內第三度中美高層就經貿議題上的互動。

從對話的聲明中，明顯看出，雙方都處於「互試水溫」的初步階段。固然，兩國在高新科技、通訊設備及半導體等多個領域存在競爭，不能期望經濟貿易關係可以在一時三刻有急劇轉變，不過，在控制物價及放寬關稅等議題上，其實討論空間正逐步擴闊。從兩國兩周內三度對話，釋放的訊號十分明確，重啟新一輪中美貿易談判的時機，日漸成熟。