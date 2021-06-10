環聯：首季消費者信貸需求回穩　主要受年輕消費者帶動

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-10 22:05

環聯公布《2021年首季信貸行業分析報告》，因應全球宏觀經濟環境改善，今年首季消費者信貸需求回穩，各主要消費者信貸產品的查詢宗數皆錄得強勁增長，主要受年輕消費者帶動。

環聯表示，除無抵押循環貸款外，今年首季主要消費者信貸產品查詢宗數均錄得上升，當中以按揭貸款升幅最大，季內按年升25.1%，信用卡則按年升8.3%，無抵押私人貸款查詢宗數按年僅升1.4%。

至於無抵押循環貸款的查詢宗數更延續過去數季的跌勢，錄得最大按年跌幅，幅度7%，報告認為，可能是由於循環貸款的利率高於其他產品，且主要用於非必要消費開支，而港人已減少此類消費。

報告指出，千禧世代（生於1980至1994年）消費者的開支看來正回復至疫情前水平，而其信用卡應繳款項的回穩速度較其他世代的消費者更快。但今年首季的整體信用卡應繳款項按年下跌，顯示不同世代消費者之間存在顯著差異。千禧世代季內信用卡應繳款項總額按年微跌0.8%，X世代（1965至1979年出生）、嬰兒潮世代（1946至1964年）相應按年跌幅較大，分別跌8.5%、16.2%。

無抵押私人貸款、無抵押循環貸款兩方面的應繳款項結欠嚴重逾期還款率，俱為0.51%。（環聯香港）

消費者開支仍持續下跌

新增貸款宗數方面，在去年第四季，以信用卡貸款跌幅最大，按年跌17.7%，無抵押循環貸款及信用卡分別按年跌15.8%及13.9%。

另外，消費者開支亦見下降，除按揭外，季內應繳款項結欠均按年錄得下降，當中以無抵押循環貸款按年跌幅最大，按年跌34.3%。汽車貸款、信用卡、信用卡貸款則分別按年跌8.3%、7.6%及3.8%。按揭表現則按年升10%。

整體逾期還款率處於低水平

不過，報告亦顯示，今年首季在無抵押私人貸款、無抵押循環貸款兩方面的應繳款項結欠嚴重逾期還款率，俱為0.51%，按季分別增加0.09個百分點、增加0.06個百分點。

環聯表示，相對國際市場，香港的整體逾期還款率處於低水平，而大部分主要消費者信貸類別的整體應繳款項逾期還款率按年改善，但仍未恢復至疫情前的水平。