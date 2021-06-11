美5月CPI創13年新高　美股照上揚　華爾街：價格壓力屬短暫

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-11 10:20

美國5月份消費物價（CPI）漲幅超過預期並創近13年來最大，市場認同暫時性通脹的看法，10年期美債收益率跌至3個月低點，隔晚美國股市小幅走高，三大指數本周首次集體收升，標普和納指雙雙反彈。

與去年同期相比，美國5月份CPI躍升5%，為2008年8月以來的最大年度漲幅，去年5月的物價因為新冠疫情而受到抑制，因此導致5月份的通脹顯得更高。分析師認為該數字仍因為基數效應而受到扭曲，價格壓力只屬暫時性。

NatWest Markets的分析師John Briggs稱，雖然通貨膨脹的回升比預期的要強，但仍然屬於過渡性的範疇。

穆迪分析公司首席經濟學家Mark Zandi則指出，有證據表明，價格壓力可能是短暫的，正如美聯儲所期望的。尤其很多價格飆升的貨物都只是趨於正常化。

Commonwealth Financial Network資深全球投資分析師Anu Gaggar認為，CPI數據目前泡沫化嚴重，因基數效應和被壓抑的需求壓力，因此無法明確反映出是否為嚴重通脹，此時需要解讀債市的走勢。美債收益率走低與美聯儲的想法相符，即通脹是暫時的，不值得在短期內縮減貨幣刺激。

Amundi Asset Management首席投資官Pascal Blanque指出，市場總喜歡以太完美的情景來定價，即低通脹和更高的經濟增速。但其實終將面臨更高的結構性通脹和更低的經濟增速，因此更應該長線配置價值股。