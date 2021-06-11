港股午後維持不足百點升勢　科指未復失地｜持續更新

美國於周四（10日）已公布當地5月份消費物價指數，按年升幅達5%，增幅為過去13年來最快。不過數據公布後，無礙當地股市高收，其中標普500指數更創下新高。
【14:50】
港股午後維持不足百點升勢，恒指最新報28831點，升92點，國指升16點，報10732點，科指跌2點，報7966點。
【12:16】
恒指半日升112點，收市報28851點，國指最新報10729點，升13點，科指報7967點，跌1點。
騰訊（0700）升0.4%，報603元，阿里（9988）跌1.3%，報205元，美團（3690）升2.6%，報305.6元，小米（1810）跌0.4%，報28.05元，京東（9618）跌2%，報277.8元，網易（9999）升1.9%，報175.1元。
油股今日造好，中石油（0857）半日升4.4%，報3.59元，中海油（0883）升2.3%，報9.23元，中石化（0386）升2.4%，報4.24元。
手機設備股上揚，瑞聲（2018）升1.9%，報54.95元，舜宇（2382）升1.3%，報193元。
醫藥股充逆市下跌，中生製藥（1177）跌2.4%，報8.27元；阿里健康（0241）跌0.8%，報17.68元。
【11:48】
科指倒跌，最新報7969點，跌不足1點，恒指最新報28852點，升113點，國指最新報10735點，升19點。
【10:46】
科指倒跌，最新報7969點，跌不足1點，恒指最新報28852點，升113點，國指最新報10735點，升19點。
【10:40】
港股升幅收窄，恒指最新報28825點，升86點，國指升6點，報10722點，科技升10點，報7979點。
【09:53】
港股升幅擴大，恒指最新報28940點，升201點，國指最新報10782點，升65點，科指最新報8056點，升87點。
騰訊（0700）升0.8%，報605.5元，美團（3690）升4.2%，報310.4元，阿里（9988）跌0.5%，報206.6元，小米（1810）升0.7%，報28.35元。
資源股方面，馬鋼（0323）升0.8%，報3.74元，鞍鋼（0347）升1.8%，報5元，江西銅（0358）升0.4%，報16.52元。
銀行股方面，滙豐（0005）升0.4%，報47.85元；中銀（2388）跌0.5%，報27.9元。
【09:25】
恒指高開126點，報28864點，國指高開50點，報10766點，科指高開47點，報8017點。