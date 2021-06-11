科指倒跌　恒指升113點至28852點｜持續更新

撰文：張偉倫
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美國於周四（10日）已公布當地5月份消費物價指數，按年升幅達5%，增幅為過去13年來最快。不過數據公布後，無礙當地股市高收，其中標普500指數更創下新高。
【10:46】
科指倒跌，最新報7969點，跌不足1點，恒指最新報28852點，升113點，國指最新報10735點，升19點。
【10:40】
港股升幅收窄，恒指最新報28825點，升86點，國指升6點，報10722點，科技升10點，報7979點。
【09:53】
港股升幅擴大，恒指最新報28940點，升201點，國指最新報10782點，升65點，科指最新報8056點，升87點。
騰訊（0700）升0.8%，報605.5元，美團（3690）升4.2%，報310.4元，阿里（9988）跌0.5%，報206.6元，小米（1810）升0.7%，報28.35元。
資源股方面，馬鋼（0323）升0.8%，報3.74元，鞍鋼（0347）升1.8%，報5元，江西銅（0358）升0.4%，報16.52元。
銀行股方面，滙豐（0005）升0.4%，報47.85元；中銀（2388）跌0.5%，報27.9元。
【09:25】
恒指高開126點，報28864點，國指高開50點，報10766點，科指高開47點，報8017點。