市場消化通脹再逐險　中美呈強勢　港股整固後看升│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-06-11 09:48

港股雖連跌七日，但跌幅和成交逐步收窄，在美股和A股強勢下，加上通脹升溫疑慮消除，港股力守28600支持下，料可重拾升勢。

美國5月份消費者物價指數（CPI）按年升5%，創近13年新高，值得留意的是，市場或將通脹定性為暫時性，美國10年債息重上1.5厘水平後轉跌，現跌至1.44厘水平。美滙指數未走走強，仍處90關。

美國民主共和兩黨就基建方案達成共識，據報提出規模少於9,000億美元，近乎將拜登的方案「腰斬」一半。（AP）

拜登基建被削近半 市場消化通脹再逐險

通脹抽升而債息卻下跌的原因或是美國兩黨議員就基建方案達成共識，其聲明指兩黨有信心能以跨黨派議員的共識作為基礎，最終達成民主共和兩黨都支付的基建計劃，並且不須要加稅。聲明未公布其基建方案規模，據報提出規模少於9,000億美元。此前拜登已由2.3萬億美元的基建計劃下調至1.7萬億美元，共和兩黨所提出的金額近乎再將拜登的方案「腰斬」一半。因此，對於經濟復甦和原材料的需求未有預期之中的高，美國10年債息或亦反映如此的因素。因此，可理解為市場已消化及化解通脹急升的現象。

美國道指昨曾升近300點，收市升19點，報34466點，納指升0.8%，報14020點，迫近14211點的歷史新高，標普500指數創新高，升0.5%，報4239點。市場再度逐險（risk on）。

如果市場將通脹定性為暫時性，投資者留意投資風格會否轉換，即由傳統股轉至增長股。

科技股料可受惠 美團小米秤先

如果市場將通脹定性為暫時性，即認同聯儲局之看法。在債息回落之下，資金或重回科技股及增長型股份。投資者留意投資風格會否轉換，即由傳統股轉至增長股。

當中，可留意大型科技股，特別是美團（3690）和小米（1810），兩者均在季績後被市場看好而大升。另外，Tesla概念股贛鋒鋰業（1772）擬配售4,804萬股，配售價101.35元，較昨日收市價折讓5%，佔H股發行的20%，所得款項為48.69億港元。

A股重上3600關 外資續流入

A股昨重上3600關，上證升0.5%，深證升1.2%，創業板指更升2.4%，兩市成交重上一萬億元人民幣，氣氛再度熾熱，外資透過滬、深港通流入A股昨有68.2億元人民幣。A股氣氛好，有助港股向上。