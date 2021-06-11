恒大股價逼近「疫情底」　彭博：許家印身家跌至190億美元

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-06-11 12:43

中國恒大（3333）近期屢受負面消息纏繞，最新《彭博》報道，估計從去年9月，恒大主席許家印與投資者達成協議，以避免流動性危機後，其淨資產已大減三分之一，至190億美元，折合相當於1,474億港元。

報道指，恒大是世界上負債最多的房地產公司，債務高達1.95萬億元人民幣，亦是中國最具系統重要性的借款人之一。目前中國恒大的狀況再次引發擔憂，導致其股價距離3月份以來的最低水平僅有一步之遙，而債券持有人亦急於退出，憂慮公司未按時兌付，而且有報導稱監管機構正在調查恒大與盛京銀行（2066）的關係。

恒大股價半日報11.08元，跌1.25%，市值降至不足1,500億元。值得注意的是，恒大股價已經逼近去年疫情3月底9.05元的低位。

彭博稱，如果許家印未能重振投資者信心，流動性危機可能會波及中國金融系統。報道引述密歇根大學研究中國和美國房地產開發教授Lan Deng指，「如果恒大出現問題，顯然會對中國房地產市場和整體經濟產生重大影響」。

恒大早前發聲明，指公司資本市場擁有良好聲譽，在過去25年無未曾發生過未如期支付貸款利息。自2020年透過內部產生現金，已債還303億元人民幣境內債券，以及553億元人民幣境外債券。公司又預期，會在本月28日償還94億元人民幣境外債券。債還此筆債券後，在2022年3月前再無境內及境外債務須償還。