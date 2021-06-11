港交所擬修訂主板盈利規定　陳翊庭：有利保障投資者權益

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-11 16:56

市場對有關主板盈利規定的諮詢充滿不同聲音，港交所（0388）上市主管陳翊庭在最新一集「播客」稱，從回應中得出的市場共識是，維持高水平的市場質素至為重要。事實上，市場人士都了解必須正視處理失當行為的風險，以保障投資者的權益。所以，需要做好把關，而提高主板盈利規定是其中一種重要的把關方式。

陳翊庭解釋道，建議中將主板盈利規定調高幅度降低至60%，幅度大致反映了過去26年的通脹。其次，按照修訂後的盈利調高幅度，不合資格在主板上市的盈利規定申請將會減少，且與大部分回應人士所提議的增幅一致，介乎20%至100%之間。

陳翊庭又引述港交所早前與證監會的聯合聲明所指，注意到有愈來愈多上市申請人，首次公開招股（IPO）時僅僅符合盈利規定的最低要求，但市值卻非常高。其中，一些IPO與精心策劃的「唱高散貨」計劃有關，並向包銷商支付異常高昂的包銷佣金。她相信，提高主板盈利規定有助減少此類失當行為。

她續稱，明白部分中小企的確有實際的融資需要，而港交所作為上市平台，應該提供他們通過IPO集資的機會。不過，整體而言，港交所的諮詢總結在兩者之間取得了很好的平衡。

另被問及GEM未來定位時，她表示，聯交所將會檢討GEM的定位和市場看法。除了將專注於如何致力滿足市場需求，亦期望能加強主板上市與GEM上市的區別。如果檢討後認為聯交所必需修訂《GEM上市規則》，將發表諮詢文件徵詢市場意見