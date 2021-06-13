再通脹主題已過氣？　美元扭轉弱勢？　專家反而睇好兩隻商品貨幣

撰文： 劉紹蘭 張偉倫 最後更新日期： 2021-06-13 13:30

環球投資市場從去年第4季起，已將再通脹視為今年投資主題。隨著資源價格早已拾級而上，投資者更加肯定這投資主題。特別美國政府公布4月份通脹按年升4.2%消息公布後，市場人士更開始談及超級通脹將重臨，金價亦回復強勢，重上1900美元大關。可是美國公布5月份通脹達5%後，反而超級通脹之聲戛然而止。資產市場價格走勢亦再度逆轉，呈弱勢的美匯指數收復90關口，十年期國債孳息率曾回落至1.43厘。

超級通脹之說是否不攻自破？就連再通脹這個在過去半年來，最多人談論的投資主題，是否已到開到荼靡之時？從匯市及商品專家對加元及紐元兩大商品貨幣，抱看高一線的取態而言，暫不宜輕易忽略再通脹這投資主題。不過一眾金甲蟲亦要注意，縱使黃金仍可扮演抗通脹角色，可是要突破1,960美元阻力，似非易事。

通脹數據公布後標普指數連續兩日破頂

美國政府於上周四（10日）公布當地5月份通脹數據後，美國十年期國債孳息率向下，美匯指數反覆偏強。當晚美國市場無懼通脤，似乎認為不會觸發聯儲局加息，三大指數均向上，納指重上14000點，標普500指數更是破頂觸及高位4229點。

美股強勢更延續至當地時間上周五 （11日），三大指數均高收，道指收市報34479點，升13點，標普指數收市報4247點，升8點，納指收市報14069點，升49點。

商品市場方面，於上周五走勢較反覆，其中紐約期金曾在亞洲交易時後高見1,906.5美元，期間本港上市的一眾金股受刺激而上揚，中國黃金國際（2099）勁升7.9%。可是在紐約時段收市前轉弱，倒跌收市，報1879.25美元，現貨金每盎司收報1877.72美元，跌1.07%，期銀每盎司收報28.047美元，升0.06%，現貨銀收市報27.938美元，跌0.18%。

（香港01製圖）

匯市方面，美匯指數於上周五尾市抽升，全日高收，報90.51。美元兌多種主要貨幣皆上揚。歐元兌美元收報1.2109，跌0.49%，英鎊兌美元收報1.4106，跌0.47%，紐西蘭元兌美元收報0.7126，跌0.97%，美元兌日圓收報109.68，升0.34%，美元兌加元收報1.2155，升0.5%。

資產市場出現前述走勢，原因與市場人士對通脹數據解讀有關。景順指出，美國通脹未成為一個長期憂慮，又指出上月當地通脹受到供應鏈暫時受限有關，如商品價格上升及半導體芯片短缺導致新價格上揚有關；並指出若剔除租金後，核心CPI實際上按月下跌，所以通脹尚未成為一個長期憂慮。

市場或普遍將通脹定為暫時性，在聯儲局無意在短期內收緊現行貨幣政策等條件下，美元前景何去何從？黃金及白銀期貨價格會否分別可試上每盎司2,000美元及30美元？

盧楚仁指美元處弱勢 加元、紐元可看高一線

獨立外匯商品分析師盧楚仁接受《香港01》訪問時表示，美國剛公布5月份CPI升至按年5%對元美元確實不利，不過要留意於聯儲局周二及周三（15及16日）議息會議後，會否繼續「放鴿」，維持利率不變，若當局未有採取收緊寬鬆貨幣政策的行動，或會令美元進一步受壓。

在匯市方面，盧楚仁認為，美元處於弱勢將有利於加元及新西蘭元。石油行業一直是推動加拿大經濟增長的主要動力，加元走強有賴油價近期持續向上，加上該國近日再次宣布減少買債，加拿大央行亦率先宣布退市。故此加元後市在該國開始收緊貨幣政策下，可繼續看高一線。

至於紐元兌美元方面，盧楚仁亦指可趁低吸納。自5月26日新西蘭央行公布維持利率0.25%不變，當日紐元兌美元大升0.73%，高見0.7317，其後略有回落；不過，該央行亦預料明年9月前將會加息至0.5%，2023年底更達到1.5%，相信紐元後市仍有機會上升。

盧楚仁短期亦看好黃金,，不過他認為其在1960美元水平有阻力。（路透社）

金價1960美元水平有阻力位

除了匯市部署外，盧楚仁指短期亦看好黃金。美國通脤持續升溫，黃金或會再次成避險的對沖工具。不過他認為短期內不會重返2,000美元的水平，1,960美元將會是一個強大的阻力位，屆時可能出現超買情況以致回購壓力。至於白銀方面，他指出要突破30美元水平亦不容易，皆因白銀與黃金價格基本因素一樣，而白銀價格亦會跟隨金價後市。

盧楚仁亦建議投資者可以留意油價，WTI原油上周收市報每桶70.81美元，倫敦布倫特原油收報每桶72.59美元。《香港01》亦為讀者總括了過去一周相關油受表現作參考。