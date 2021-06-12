恒指悶局生物科技尋寶　盤點全周最強三甲　康希諾擁新冠疫苗光環

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-06-12 13:00

恒指本周悶局，累計微跌0.3%，二萬九得而復失，市場轉為炒股不炒市。當中生物科技股逆市受捧，本周IPO招股截止的B仔股（即未有收益的生物科技公司）科濟藥業-B（2171），錄190多倍超購，投資者熱炒醫療股。下文盤點全周升勢最強的三大B仔股，當中康希諾生物－Ｂ（6185）擁新冠疫苗光環，周五單日抽高逾10%，股價已經連升兩周，創一個月高位。

盤點全周升幅五大B仔股

何謂B仔股?

B仔股是指未有收益的生物科技公司，源於2018年的上市規則改革，容許未有收入的生物科技公司申請上市。為了讓投資者易於識別哪些是生物科技公司，港交所要求在股份在編號後面加個B字，代表生物科技公司Biotech，因而漸獲市場稱為B仔股。

盤點27隻B仔股 本周升幅三甲逐隻數

近日市場熱炒B仔股，先談新股IPO市場方面，本周截止的科濟藥業正是其中之一隻B仔股，集資額逾31億元，錄得190多倍超購，是近期較受歡迎的新股。公司是探索、開發及商業化潛在的同類首創及細胞療法，獲9名基石投資者合共認購約六成發售股份支持。

本周截止的科濟藥業正是其中之一隻B仔股，集資額逾31億元，錄得190多倍超購

康寧傑瑞－Ｂ（9966）全周累升19%奪冠

二手市場方面，B仔股同樣受歡迎。綜合港股市場上27隻B仔股，本周升幅最大的是康寧傑瑞－Ｂ（9966），股份於周五單日抽高逾8%，全周累升逾19%。

早前野村發表研報指，集團於美國臨床腫瘤學會年會發布產品KN046及KN026的研究結果，數據顯示，KN046作為一線療法，用於治療鱗狀非小細胞肺癌及胰臟癌的成功率估算，已由50%提升至75%及80%。因此野村將股份目標價由25.1元升至28.8元，維持「買入」評級。

中民證券（香港）研究部董事黃偉豪（Ravi）接受訪問時指出，建議在350元附近買入康希諾生物

康希諾生物擁新冠疫苗 今年股價倍升

至於全周累計升幅第二大的是康希諾生物－Ｂ，股價周五單日抽高逾10%，主因旗下新冠病毒疫苗有新進展。據內媒引述消息指，由康希諾生產的重組新冠病毒疫苗（5型腺病毒載體）已先後在廣州、深圳開始使用。該疫苗只需接種1劑，由軍事科學院陳薇院士團隊和康希諾生物合作研發，是首家獲批的國產腺病毒載體新冠病毒疫苗。

另外，上周亦有報道指，由康希諾生物與陳薇團隊共同研發鼻噴霧式/吸入型新冠病毒疫苗，正在申請緊急使用。鼻噴霧式吸入疫苗的優點是所需劑量較輕，而且可以形成黏膜免疫。值得一提的是，股份今年至今，累積升幅達一倍。

中民證券（香港）研究部董事黃偉豪（Ravi）接受訪問時指出，今日股份炒上，主要是憧憬其新冠疫苗有望擴大使用，可以帶來收入增長。情況如同科興疫苗，在內地大規模注射後，藥廠的業績收入大幅改善。投資部署上，建議在350元附近買入，止蝕位定於330元，相信股價有望升至400元。

康希諾Ad5-nCoV疫苗。（康希諾生物）

榮昌生物－Ｂ(9995)三個月內兩新藥獲批 專家建議120元吸

第三大升幅最多的B仔股是榮昌生物－Ｂ(9995)，因旗下注射用維迪西妥單抗（商品名：愛地希），獲國家藥監局通過優先審評審批程序附條件批准上市。藥品適用於至少接受過2種系統化療的HER2過表達局部晚期或轉移性胃癌（包括胃食管結合部腺癌）患者的治療。

維迪西妥單抗是一款靶向HER2的抗體偶聯藥物（ADC），是中國首款由中國公司自主研發的ADC。翻查資料，今次是三個月內，公司再有新藥獲批上市。公司在3月初，亦有一隻治療系統性紅斑狼瘡生物新藥泰它西普，獲得中國藥監局批准在國內上市。

黃偉豪表示，集團的胃癌藥在內地市場有優勢，同業競爭不算激烈，建議投資者可以待股價回落至120元左右吸納。

國金證券發佈研究報告稱，據榮昌生物-B在研核心品種的進展，預計2021-23年收入分別約1.69億元/7.6億元/15.97億元，維持「買入」評級。