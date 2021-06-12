中美儘強勢恒指卻「躺平」　藍籌新貴升一成洗頹風│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-06-12 09:00

儘管中美股市強勢，標指創新高，A股於3600關整固，滬深兩市成交逾萬億元人民幣，卻帶動不了港股氣氛。恒指上周交投淡靜，全周累跌約0.3%或75點，高低波幅只有388點，報28842點，守於50天線（約處28737點）之上。

上周，兩藍籌新貴信義光能（0968）及比亞迪（1211）大升跑出，分別升近15%和11.7%。國家發改委發布《關於2021年新能源上網電價政策有關事項的通知》稱，自2021年起，對新備案集中式光伏電站、工商業分布式光伏項目和新核准陸上風電項目，中央財政不再補貼，實行平價上網。信義光能經已不需政府補貼多年，在行業擁有領先優勢，其市場份額佔有全球約35%。

比亞迪（1211）傳有望為蘋果電動車供應電池，並正式進軍歐洲乘用車市場，而5月汽車銷量共計46,295輛，增加45.5%。其中新能源汽車銷量32,800輛，增加189.6%。上周股價重上200元外，更創近3個月新高。

兩藍籌新貴信義光能及比亞迪跑出，分別升近15%和11.7%。（資料來源：彭博）

阿里健康海底撈尋底 兩屆藍籌新貴榮辱互見

不過，上一屆的「藍籌新貴」卻不太幸運，阿里健康（0241）和海底撈（6862）反覆尋底，阿里健康累跌近9%，報17.9元，自2月高位30.15元反覆下跌近四成。海底撈上周累跌5.6%，報39.8元，自2月高位85.8元近乎「腰斬」。

瑞信表示，市場對三隻內地火鍋股海底撈、九毛九（9922）及呷哺呷哺（0520）的翻枱率緩慢復甦及減慢店鋪擴張步伐等方面感到憂慮，故令三者股價分別自今年2月高位累跌54%、28%、68%，並下調三者目標價，分別為50元、33元和12元，但仍予「跑贏大市」評級。

美國10年債息雖回落至1.5厘之下，納指又欲挑戰新高，但卻無法拉高恒生科指。恒生科指上周更累跌1.3%。（資料來源：彭博）

科指不生性跑贏大市

美國10年債息雖回落至1.5厘之下，納指又欲挑戰新高，但卻無法拉高恒生科指。恒生科指上周更累跌1.3%。表現最好的成分股為萬國數據（9698），上周累升8.3%，報75.85元。其次便是瑞聲（2018），累升6.1%，報54.95元。除了阿里健度外，科指之中，跌幅最多的是比亞迪電子（0285），累跌6.7%，報49.25元。