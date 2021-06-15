恒生指數插逾300點　小米跌逾2%　贛鋒鋰業倒跌3%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-15 10:08

上周港股跌75點或0.3%，連跌兩周累挫282點或1%。本周新股焦點時代天使 （6699） 明日（16日）上市，今日公布招股結果及進行暗盤交易。另外，比亞迪（1211）王傳福亦透露與小米（1810）洽談造車合作，留意今早表現。外圍焦點則落在聯儲局15日、16日舉行議息會議，市場聚焦當局會否討論退市策略。

【10:05】

港股突插314點或1.09%，報28527點；恒生科指亦挫116點或1.46%，報7874點。成交額暫為397.56億元。

贛鋒鋰業（1772）高開後倒插逾3%，現報108.2元。其他資源股，江西銅業（0358）亦插4%，報16.24元；鐵貨（1029）挫6.56%，報0.285元；鞍鋼股份（0347）跌4.32%，報4.87元；俄鋁（0486）跌1.5%，報6.09元。

比亞迪（1211）逆市仍升1.7%，報218元。小米（1810）則倒跌逾2%。

【10:00】內地股市偏軟

內地股市開市後偏軟。上證指數現報3559點，跌30點或0.85%；深成指報14618點，跌182點或1.23%。

滬深300指數現報5162點，跌62點或1.2%。創業板指數報3259點，跌39點或1.2%。

【09:40】金融股今早普遍受壓

恒生指數倒跌逾百點，報28668點，跌173點或0.6%。

比亞迪（1211）一度飆逾4%，高見224.4元，現報221.8元，仍升3.45%，成交額5.9億元。吉利（0175）亦升2.2%，報22.55元。長汽（2333）微漲0.82%，報24.7元。

金融股受壓，友邦（1299）一度跌近2％，低見94.2元， 現報94.55元，仍跌1.1%。中銀（2388）曾跌逾3%，低見26.75元，現仍跌2.17%，報27.1元。平保（2318）亦跌1.61%，報79.6元。

阿里（9988）升逾1%，騰訊（0700）微升0.25%，美團（3690）則跌0.6%。

【09:20】恒生指數高開104點

恒生指數高開104點或0.36%，報8946點。恒生科指高開45點或0.57%，報8036點。恒生國指開報10784點，升34點或0.32%。大市暫成交額44.12億元。

隔時美股科技股向好，今早股王騰訊（0700）反彈升1.5%，報605元；阿里巴巴（9988）亦漲逾2%，報209.6元；網易（9999）更揚4.3%，報182.9元；小米（1810）上揚0.9%，報28.4元。

比亞迪（1211）高開2.1%，報219元，創30天新高。上周王傳福透露與小米正談洽造車事宜。

特步（1368）高開14.9%，報10.2元；特步向高瓴發5億元CB，換股價溢價15%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.5%，報47.85元；港交所（0388）亦升0.6%，報470.8元；友邦（1299）平開，報95.6元。