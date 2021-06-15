港股午後跌逾200點　比亞迪逆市升近半成　特步飆近17%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-15 13:24

上周港股跌75點或0.3%，連跌兩周累挫282點或1%。本周新股焦點時代天使 （6699） 明日（16日）上市，今日公布招股結果及進行暗盤交易。另外，比亞迪（1211）王傳福亦透露與小米（1810）洽談造車合作，留意今早表現。外圍焦點則落在聯儲局15日、16日舉行議息會議，市場聚焦當局會否討論退市策略。

【13:20】恒指午後維持28600點水平

恒生指數午後維持28600點水平，現報28618點，跌223點或0.78%；恒生科指跌51點或0.64%，報7939點。大市成交額921.6億元。

中國燃氣（0384） 繼續停牌。

【12:10】比亞迪逆市升4.8%

港股半日跌219點或0.76%，中午收報28622點。恒生科指跌50點或0.63%，收報7940點。恒生國指跌93點或0.87%，收報10657點。大市成交額857.62億元。

比亞迪（1211）半日逆市升4.76%，中午收報224.6元，成交額21.35億元。吉利（0175）亦升3.4%，收報22.8元。海底撈（6862）則為最差表現的藍籌，半日跌5.5%，收報37.6元。

科技股個別走勢，騰訊（0700）中午收報599.5元，半日升0.59%，成交額44.32億元；美團（3690）收報301.4元，跌1.88%；阿里巴巴（9988）升0.68%，收報206.6元；小米（1810）跌0.36%，收報28.05元。

金融股受壓，友邦（1299）半日挫1.6%，中午收報94.05元；平保（2318）跌1.5%，收報79.65元；港交所（0388）跌0.77%，收報464.6元；建行（0939）跌1.44%，收報6.17元；工行（1398）亦跌0.8%，收報5元。

特步（1368）半日飆16.9%，收報10.38元；安踏（2020）亦升1.83%，收報161.3元。

【11:45】港股跌幅收窄

恒指最新報28625點，跌217點或0.75%，大市成交額832.98億元。國企指數報10655點，跌95點或0.89%。科指挫0.6%，報7943點。

內地股市受壓，滬指挫1.05%；深成指挫1.08%。

藍籌方面，美團（3690）跌1.5%，報302.6元；騰訊（0700）升0.67%，報600元。藥明生物（2269）跌2.9%，報121.2元；友邦（1299）跌1.4%，報94.25元。

【11:00】中燃短暫停牌 停牌前插14.5%

中燃（0384）於10時50分短暫停牌，停牌前報25.3元，跌14.5%，成交額7.25億元。

金價回落，拖累金礦股受壓，紫金（2899）一度挫逾6%，低見10.8元，創30天低位，現造10.92元，仍挫5.04%，成交額2.93億元。

其他相關股份，山東黃金（1787）跌3.2%，報15.06元；招金（1818）挫4.02%，報7.87元；中國黃金國際（2099）亦挫5.87%，報23.25元；ＦＬ二南方黃金（7299）則插4%。

藍籌海底撈（6862） 跌近6%，最新報37.5元，成交額2.54億元，創30天新低，市值失守2,000億元。恒生指數最新報28473點，現跌368點或1.28%，成交額暫為707.53億元。

【10:27】中國燃氣急挫一成半

中國燃氣（0384）一度急挫15.7%，低見24.95元，創30天新低，見逾7個月低位；現報25.25元，仍跌14.7%，成交金額4.29億港元。6月13日清晨，中國湖北省十堰市一社區集貿市場發生燃氣爆炸事故。

新奧能源（2688）曾見152元創新高，最新跌1.6%；潤燃（1193）跌3.1%；港華燃氣（1083）跌2.3%。

恒生指數跌315點或1.09%，報28526點。

【10:05】

港股突插314點或1.09%，報28527點；恒生科指亦挫116點或1.46%，報7874點。成交額暫為397.56億元。

贛鋒鋰業（1772）高開後倒插逾3%，現報108.2元。其他資源股，江西銅業（0358）亦插4%，報16.24元；鐵貨（1029）挫6.56%，報0.285元；鞍鋼股份（0347）跌4.32%，報4.87元；俄鋁（0486）跌1.5%，報6.09元。

比亞迪（1211）逆市仍升1.7%，報218元。小米（1810）則倒跌逾2%。

【10:00】內地股市偏軟

內地股市開市後偏軟。上證指數現報3559點，跌30點或0.85%；深成指報14618點，跌182點或1.23%。

滬深300指數現報5162點，跌62點或1.2%。創業板指數報3259點，跌39點或1.2%。

【09:40】金融股今早普遍受壓

恒生指數倒跌逾百點，報28668點，跌173點或0.6%。

比亞迪（1211）一度飆逾4%，高見224.4元，現報221.8元，仍升3.45%，成交額5.9億元。吉利（0175）亦升2.2%，報22.55元。長汽（2333）微漲0.82%，報24.7元。

金融股受壓，友邦（1299）一度跌近2％，低見94.2元， 現報94.55元，仍跌1.1%。中銀（2388）曾跌逾3%，低見26.75元，現仍跌2.17%，報27.1元。平保（2318）亦跌1.61%，報79.6元。

阿里（9988）升逾1%，騰訊（0700）微升0.25%，美團（3690）則跌0.6%。

【09:20】恒生指數高開104點

恒生指數高開104點或0.36%，報8946點。恒生科指高開45點或0.57%，報8036點。恒生國指開報10784點，升34點或0.32%。大市暫成交額44.12億元。

隔時美股科技股向好，今早股王騰訊（0700）反彈升1.5%，報605元；阿里巴巴（9988）亦漲逾2%，報209.6元；網易（9999）更揚4.3%，報182.9元；小米（1810）上揚0.9%，報28.4元。

比亞迪（1211）高開2.1%，報219元，創30天新高。上周王傳福透露與小米正談洽造車事宜。

特步（1368）高開14.9%，報10.2元；特步向高瓴發5億元CB，換股價溢價15%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.5%，報47.85元；港交所（0388）亦升0.6%，報470.8元；友邦（1299）平開，報95.6元。