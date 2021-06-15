人民幣中間價下調214點　中國央行主管媒體：警惕美元反彈

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-06-15 13:59

6月15日，人民幣中間價報6.4070，下調214點，上一交易日中間價報6.3856，在岸人民幣上一交易日收報6.3914。

中國央行主管媒體《金融時報》6月15日發文《警惕美元反彈風險 下半年人民幣匯率易貶難升》指出，市場分析師普遍認為，人民幣匯率趨近貶值拐點，下半年大概率會出現貶值壓力。影響人民幣匯率的因素是多方面的，其中美元升值風險將是最直接的一項。

以下是該文節選：

今年（2021年）一季度美債收益率走高推動美元指數出現階段性升值，3月末美元指數曾達到93.18的階段性高點。此後，歐洲新冠肺炎（COVID-19）疫苗接種較快等短期因素使美元近兩月走弱，但美元指數近期已在90附近尋找到強力支撐位，市場猜測這很可能是美元的中期底部。華創證券首席宏觀分析師張瑜預計，美元在中長期會有較大反彈，人民幣或已接近貶值拐點。

全民免疫、經濟復甦、通脹加劇、貨幣政策收緊，種種跡象都在指向美元升值邏輯的最終實現。

美國等發達國家預計將在三季度基本實現羣體免疫，近期歐美製造業採購經理指數（PMI）連創新高。國泰君安首席宏觀分析師董琦表示，這表明受益於疫苗接種，經濟復甦動能正顯著加強。交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉表示，下半年美國經濟如果強勁復甦可能再次導致美元走強。

近期美國已有27個州宣佈收緊失業金髮放，董琦預計，就業市場會逐漸回歸正常修復軌道，不會對美聯儲（Fed）收緊貨幣政策形成掣肘。

目前美國新政府正在籌劃和推動新一輪財政刺激計劃，計劃近期推出6萬億美元的財政刺激方案。「儘管這一計劃落實會有一系列困難，但考慮到對美國經濟未來的樂觀預期和部分舉措落地之後帶來的實際效應，有可能成為美元階段性走強的動力之一。」植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平説。張瑜也指出，美國仍在堅持財政刺激，利好美國的經濟效益和通脹。

隨着全球大宗商品價格持續走高並在高位波動，美國通脹水平明顯上升。6月10日公佈的美國消費者物價指數（CPI）按年大漲5%，創出近13年的新高。市場預計美聯儲收緊貨幣政策或已箭在弦上。近日美元指數在90附近遇較強下行阻力，久久不能突破，不排除未來大幅反彈的可能性。

此外，連平還指出，目前美元和美國國債市場仍是全球重要的避險港灣。全球地緣政治風險會造成國際避險資金青睞美元債券，階段性推高美元需求。

歸根結底，經濟基本面是匯率的決定性因素。董琦指出，隨着美國經濟復甦步伐加快，中國經濟基本面相對優勢將收窄。唐建偉認為，中國經濟2021年將是前高後低的走勢，而美國和全球可能是前低後高，下半年中美經濟增速差縮小或使人民幣匯率承壓。