美股投資風格轉變　取態棄舊重新　納指標普創收市新高│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-06-15 18:34

科技股重拾動力，納指和標普500指數昨創收市新高，美股投資風格轉變，資金棄舊從新。

科技股重拾動力，納指和標普500指數創收市新高，而標普同時更創歷史新高。納指升0.7%，報14174點，標普升0.2%，報4255點。至於道指曾一度跌逾200點，其後跌幅收窄，收市跌85點或約0.3%，報34393點。

美國銀行股及工業基建股連日下跌，其中，卡特彼勒已由高位跌一成，創近2個月低。

資金由傳統股轉出換馬至科技股

儘管納指及標普創收市新高，但美國銀行股及工業基建股連日下跌，其中，卡特彼勒（美：CAT）已由高位跌一成，創近2個月低，摩根大通（美：JPM）連跌6日，昨再跌1.7%，創一個月新低。

相反，大型科技股則開始有動力，Salesforce（美：CRM）和蘋果（美：AAPL）昨約升2.5%，並成昨日升幅最大的道指成分股，兩者更是分別創近4個月及1個月高位。另外，微軟（美：MSFT）升0.8%，迫近262.582美元高位。從此可見，資金由傳統股轉出，換馬至科技股。

從下圖可見，白線為標普增長股指數（SGX）、藍線為標普價值股指數（SVX），綠線則為標普500指數。自3月起，價值股跑贏增長股，直至標普價值股指數於6月4日高見1490.97水平後回落，現處1473.7水平。而增長股則在5月中調整後發力上追，昨創新高，報2851水平。雖然兩者仍有一差距，但是價值股和增長股的走勢已開始收窄。

價值股（藍線）和增長股（白線）的走勢已開始收窄。（資料來源：彭博）

拜登基建縮水

早前於3月時，市場擔憂通脹帶來聯儲局提早收水的疑慮，當時美國10年債息急升，科技股及高估值股份大幅回吐。美國聯儲局今、明兩日（15日、16日）舉行議息會議，會後聯儲局主席鮑威爾將發表講話，市場聚焦聯儲局會否討論收水政策。

在美國聯儲局議息前夕，美股再創新高，債息亦走勢平穩，美國10年債息重上約1.5厘水平，意味目前市場並無如3月時般的恐慌，並不坦心通脹會引發聯儲局提前收緊貨幣政策。

美國聯儲局今、明兩日（15日、16日）舉行議息會議，會後聯儲局主席鮑威爾將發表講話，市場聚焦聯儲局會否討論收水政策。

其中一個令市場對通脹憂慮降溫的原因可能是美國總統拜登的基建計劃要大規模縮水。拜登原先提案的2.3萬億美元的基建計劃，當中涉及重建公路、投資電動車市場、翻新房屋、支持製造業等措施，其後為求國會通過已縮減至1.7萬億美元。

不過，最新發展由美國民主共和兩黨議員就基建方案達成共識，其聲明指兩黨有信心能以跨黨派議員的共識作為基礎，最終達成兩黨都支付的基建計劃，並且不須要加稅。聲明未公布其基建方案規模，據報提出規模少於9,000億美元，意味兩黨所提出的金額近乎將拜登的方案「腰斬」一半。這或是緩解市場因拜登基建計劃而引發通脹憂慮。

故此，債息表現平穩，即使美國5月通脹率升至5%，創2008年8月後最大升幅，亦無出現大跌市，意味市場認為目前的通脹屬暫時性。資金亦因而轉出傳統股，換馬流入至科技股。