美聯儲議息前銀行股受壓　中銀更三連跌　專家教路收息揀呢間

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-06-16 08:00

美國聯儲局一連兩日召開議息會議，雖然美國上周公布的最新通脹(CPI)數據升至5%，見十三年新高，不過從現時美國股債匯市走勢看，美股創新高、美國債息跌穿1.5厘及美匯指數徘徊90，市場預期聯儲將堅持低息環境及買債規模多一段時間。美國大水漫灌，對本港銀行業的息差造成負面影響。據畢馬威統計，本港首十大銀行的淨息差為1.38%，按年收窄33個基點。美國議息前，本港銀行股續走弱，計及周二﹙15日﹚中銀香港股價連跌三日，見兩個月低；東亞銀行股價更創七個月低。

聯儲議息前，本港銀行股走低，東亞銀行股價更創七個月低

美聯儲將於本港時間周四凌晨2時公布議息結果，市場一致預期將維持貨幣政策不變，觀察現時美國股市、債市及匯市走勢，美股標準普爾500指數以及科技股為主的納指創新高，十年期債息跌穿1.5厘，徘徊3個月低位，令美元指數於90水平窄幅上落，都明顯反映了市場認為通脹未能影響聯儲堅持貨幣寬鬆，預判聯儲將繼續放水，維持買債多一段時間。

投行關注息率「點陣圖」 大摩料支持低息官員減

不過，市場密切關注議息後將公布的「點陣圖」，圖表反映聯儲官員對利率走勢預測，將預示未來兩年的加息步伐。

大摩預期聯儲點陣圖將顯示支持繼續低息的官員人數減少(聯儲局網站)

根據3月份的「點陣圖」，18位聯儲官員中，大多數(即11位)官員認為，會繼續維持現行低息。不過，最新大摩報告預計，綜合近期經濟數據，相信聯儲的通脹預測將會上調，聯儲局點陣圖或顯示，支持繼續低息不變的官員人數減少，出現9票對9票的局面，反映局方內部對於2023年加息有分歧。

美國加息時間最快要到2023年，對本港市場首當其衝的影響，是銀行業的息差表現，是銀行貸款收息業務的盈利關鍵指標。畢馬威剛於上日(15日)發表本港銀行業報告，提到利率低迷，對本港銀行的息差及利潤構成壓力。

該行指出，在2020年香港銀行業的總資產按年增長8.8%至22.9萬億元，貸款與墊款增長3.4%，不過盈利能力就有所下降，所有持牌銀行在計提減值損失準備前的經營利潤按年少19.3%至2320億元。

畢馬威調查顯示，本港去年首十大銀行的淨息差為1.38%，按年收窄33個基點。（VCG）

利率走勢不升反跌 首季十大港銀息差受壓33點子

畢馬威中國香港金融服務合夥人馬紹輝(Paul McSheaffrey)指出，據該行統計，本港去年首十大銀行的淨息差為1.38%，按年收窄33個基點。

本港銀行股近期股價走弱，背後的原因亦是和基準利率走勢有關。正榮金融業務部副總裁郭家耀接受訪問時表示，聯儲局近期官員的言論「放風」，仍是堅持通脹高企只屬暫時性的，拒絕開始收水及提出加息時間表。美國繼續維持低息，打破了市場今年初原先預期長期利率可以逐步回升，對銀行股息差有正面影響的預期。現時長期利率的走勢，是不升反跌，因而對銀行股息差構成壓力。

正榮金融業務部副總裁郭家耀接受訪問時表示，待恒生銀行股價回落至150元左右，宜買入長線收息。（資料圖片）

理財通對銀行盈利支持 仍難抵銷息差受壓

對於日前證監會表示跨境理財通的籌備工作已經踏入最後階段，市場料有機會在7月左右推出，對本港銀行帶來正面影響。郭家耀指出，理財通的指引剛剛推出，銀行需時研究，同時料產品種類集中在保守性理財產品為主，對銀行的收入利好作用有限，難以抵銷利差受壓的負面影響。

銀行股股價在聯儲議息前走弱，亦反映市場對利差走勢受壓的預期。中銀香港股價連跌三日，周一股價挫1.8%，跑輸大市及同業，東亞股價連跌第四日，再跌1.7%，創七個月低位。恒生股價跌0.3%。

郭家耀指出，銀行股近期下跌，投資者可以留意低位買入機會，博長線收息之用。三間銀行股中，他偏好恒生，認為業績比較穩定，股價波動性低，而且息率達3.5%。不過他提醒入市要有耐性，不需現價入，建議可趁股價回調至150元左右才低位吸納。