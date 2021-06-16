美聯儲議息前　交易員削減美元淡倉頭寸　料美元反彈趨勢轉強

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-06-16 08:31

周三亞洲時段早上美元指數小幅上升，截至發稿報90.52，短線仍有上行趨勢。

《新浪財經》報道，市場分析稱，投資者在周三美聯儲（Fed）宣佈政策決定之前減少對美元的做空，因擔心偏向鷹派的政策可能被低估。此舉導致淡倉再度陷入與強韌美元的角鬥。

當前，美元連續第三天上漲，過去五天中也有四天走高。與此同時衡量看漲和看跌期權平衡的風險逆轉指標表明，看多情緒達到了4月以來之最。

德意志銀行（Deutsche Bank）首席國際策略師Alan Ruskin説，如果美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾（Jerome Powell）周三開始就抑制通脹發聲，投資者就應建立美元兑加元和日元的看漲頭寸。加拿大帝國商業銀行（Canadian Imperial Bank of Commerce）的Bipan Rai則青睞短線美元兑歐元和加元看漲期權。

美元在2021年迄今起伏不定，目前比年初上漲約0.4%。美國商品期貨交易委員會的最新數據顯示，華爾街在美元走向上仍存在分歧，而美聯儲若發出明確信號，就有可能再次動搖當前主要看跌的投機者。

此外，中國央行主管媒體《金融時報》6月15日發文《警惕美元反彈風險 下半年人民幣匯率易貶難升》指出，市場分析師普遍認為，人民幣匯率趨近貶值拐點，下半年大概率會出現貶值壓力。影響人民幣匯率的因素是多方面的，其中美元升值風險將是最直接的一項。文章稱，植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平指出，目前美元和美國國債市場仍是全球重要的避險港灣。全球地緣政治風險會造成國際避險資金青睞美元債券，階段性推高美元需求。