Elon Musk出售最後一幢豪宅　專注投資火星移民計劃

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-16 14:39

Tesla創辦人Elon Musk上月透露，將出售其總值1億美元（約7.8億港元）的所有物業，以專注投資火星移民計劃。他表示，決定放賣位於三藩市南部的最後一間房屋，目前叫價3,750萬美元（約2.93億港元）。

Elon Musk名下目前只剩最後一間物業，座落於三藩市南部Hillsborough的莊園。然而，他於周一（14日）於社交平台上表示，決定出售最後的豪宅，期待可以賣給一個大家庭。據悉，他於2017年以2,340萬美元（約1.83億港元）購入物業。

Elon Musk於周一（14日）於社交平台上表示，決定出售最後的豪宅，期待可以賣給一個大家庭。（網上截圖）

資料顯示，該豪宅傳承自法國貴族後代德古格尼（de Guigne）家族，擁有100年歷史的豪宅佔地47.4英畝，能夠飽覽舊金山灣區景色，面積16,000平方英尺，10間住房，9間洗手間，擁有一個游泳池、登山路徑以及一個舞廳。

Elon Musk名下目前只剩最後一間物業，座落於三藩市南部Hillsborough的莊園。（資料圖片）

從2020年開始，Elon Musk就已陸續出售5處加州房產，套現近億美元。當時，他曾表示，財產讓人壓抑，清倉房產是為了增加Tesla的現金流。