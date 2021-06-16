莎莎國際全年蝕3.51億元　按年收窄三成　續不派末期息

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-06-16 13:11

早前已發盈警的莎莎國際（0178）發表全年業績，截至2021年3月31日止年度，股東應佔虧損錄得3.51億元，按年收窄31.9%；每股虧損0.113元，續不派末期息。

期內，持續經營業務收入為30.4億元，按年下跌46.8%。其中，香港及澳門的零售及批發銷售額下降57.8%，至 19.9億元。港澳市場同店銷售按年減少 54.4%，而零售銷售額則按年下跌 58.1%。莎莎港澳地區零售店數量，由去年的112間，淨減少12間至100間。

公司指，旗下數間分店因有員工確診新冠肺炎而暫停營業至少14日，營運及銷售因而受到影響。此外，香港特區政府推出限聚令及社交距離措施，令集團年內以本地顧客為主導的銷售表現受到影響。

政府補貼達1.18億元

另外，截至今年3月底止，今年莎莎於香港政府「保就業」計劃下，獲授予1.12億元的工資補貼，用以支付僱員在 2020年 6月至 11月的工資。此外，香港政府推出防疫抗疫基金的一次性零售業資助計劃及美容院、按摩院及派對房間資助計劃，合共提供340萬元政府補貼。連同澳門特區和馬來西亞政府提供的300萬元補貼，全年合共收取1.18億元政府補貼。

莎莎國際亦公布，今年4月1日至6月9日，港澳地區同店銷售增長56.3%；零售銷售增長53.5%；線上業務按年增長1.31倍。