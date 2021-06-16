中國5月社會消費品零售總額按年增長12.4%　首5月增長25.7%

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-06-16 16:45

6月16日，中國國家統計局公佈的數據顯示，5月份，社會消費品零售總額35,945億元（人民幣．下同），按年增長12.4%；比2019年5月份增長9.3%，兩年平均增速為4.5%。

據中國國家統計局網站6月16日發佈的數據，除汽車以外的消費品零售額32,257億元，增長13.2%。扣除價格因素， 5月份社會消費品零售總額實際增長10.1%，兩年平均增長3.0%。從按月看，5月份社會消費品零售總額增長0.81%。

1月至5月，社會消費品零售總額174,319億元，按年增長25.7%，兩年平均增速為4.3%。其中，除汽車以外的消費品零售額156,304億元，增長24.4%。

按經營單位所在地分，5月份，城鎮消費品零售額31,313億元，按年增長12.3%，兩年平均增長4.5%；鄉村消費品零售額4,632億元，增長13.2%，兩年平均增長4.7%。1月至5月，城鎮消費品零售額151,546億元，按年增長26.0%，兩年平均增長4.4%；鄉村消費品零售額22,772億元，增長23.5%，兩年平均增長3.7%。

按消費類型分，5月份，商品零售32,129億元，按年增長10.9%，兩年平均增長4.9%；餐飲收入3,816億元，增長26.6%，兩年平均增長1.4%。1月至5月，商品零售156,529億元，按年增長22.9%，兩年平均增長4.8%；餐飲收入17,789億元，增長56.8%，兩年平均下降0.3%。

1月至5月，全國網上零售額48,239億元，按年增長24.7%，兩年平均增長14.2%。其中，實物商品網上零售額39,377億元，增長19.9%，兩年平均增長15.6%，佔社會消費品零售總額的比重為22.6%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類和用類商品分別增長24.2%、28.2%和17.0%，兩年平均分別增長30.5%、9.3%和15.9%。