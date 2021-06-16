莎莎料本財年關閉最多20間店　以提高長期盈利能力

撰文： 梁翠麗 最後更新日期： 2021-06-16 18:39

莎莎國際（0178）公布，截至今年3月底止年度，股東應佔虧損3.51億元，按年則收窄31.9%；每股蝕0.113元，續不派末期息。

削店以提高長期盈利能力

莎莎國際主席及行政總裁郭少明表示，過去香港分店七成營業額來自遊客，通關與否對店鋪影響尤其大，但補充即使香港未來通關，業務仍需要一段時間才有望回復以往水平，「澳門通關後9個月的營業額，也只佔以往高峰期約5成」。

該公司首席財務總監及執行董事陸楷指，實體店的高成本逐漸浮現，會繼續減少店鋪數量，以提高長期盈利及發展能力，預計新一年會削減15至20間店。他表示香港線上銷售業務滲透能力加強，按年上升4%，因此會加強力度發展網店。

莎莎預計新一年會削減15至20間店。﹙資料圖片﹚

增設試用「體驗區」

郭少明又指，位於遊客區的分店業務受到重創，因此繼續精簡店舖網絡，在保留客源的大前提下減少實體店。截至2021年3月底，莎莎於港澳市場的分店數量已由兩年前高峰期的118 間減至100間，當中超過八成位於尖沙咀、銅鑼灣和旺角等。

惟他補充在租金許可下，會視乎通關情況，仍不排除再開設新店。同時，莎莎將在2間分店增設保健及美容產品試用「體驗區」，延長顧客留在店內的時間，而店鋪面積亦會選定在800至1000呎，加強購物體驗。

本財年內地增30間新店

內地業務方面，上財年莎莎新增13間店至57間店舖，下半年零售額按年升46.4%，表現理想。至於本財年會視乎合理租約條件，於內地尤其大灣區增開超過30間新店，目標業務達至收支平衡，表示莎莎未來會繼續「踏上盈利之路，回復盈利能力」。

澳門在消費券政策下，盈利反彈超過20%，因此郭少明認為，香港消費券對各行各業有一定程度的影響，公司正積極跟各方合作，詳情稍後會向公眾發布。

被問及何時會派息，他指目前經營困難，「捱過艱難日子後，希望有利潤時會派息。」