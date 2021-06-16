五因素困擾　A股3日蒸發半個月升幅　陳政深︰下站要守呢個支持位

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-06-16 18:35

A股連續大跌三日，上證今日再下跌1%，報3518點，深成指跌2.6%，創業板指更大跌近4.2%。分析指，A股受多項因素困擾，下站要先守3500區，而港股更弱，或跌穿27500區。

上證及深成指三日累跌近2.6%及跌4%，短短三日便失去近半個月的升幅。第一上海首席策略分析師葉尚志接受訪問時指出，多項因素困擾A股，「一是半年結，人行的穩字行頭的方針令市場資金或有緊張，二是美國聯儲局議息，三是創業板指早前升幅多，今日借勢集體回吐，四是上周官員的言論對市場氣氛亦有打壓，五是中美關係仍然緊張，美國在G7峰會上對中國態度強硬」。

葉尚志指，上證大致上仍是於3400至3600點大型區間橫行，而創業板指則由於早前升幅較多，回調幅度亦料較大，重要支持處2800區。

中國首5月固定資產投資增15.4%，工業增加值增8.8%，社會消費品零售總額增12.4%，均遜預期。（新華社）

三頭馬車遜預期 復甦不平坦

中國首5月固定資產投資增15.4%，工業增加值增8.8%，社會消費品零售總額增12.4%，均遜預期。「三頭馬車」經濟數據遜預期，令市場憂慮復甦力度不如預期，葉尚志表示，上述數字反映經濟未如預計般穩健復甦，「事實上，不單是中國，美國在復甦的路上同樣不平坦，5月零售銷售按月下跌1.3%，而非農數字增55.9萬人，兩者同樣差過預期，故此在美國超級寬鬆的貨幣政策之下，對刺激經濟的作用開始減退。」

艾德證券期貨聯席董事陳政深接受訪問時表示，A股上攻3600關未果後，便欠缺動力，「現時A股氣氛一般，一來是中國剛出的三頭馬車經濟數據遜預期。二來權重的板塊如汽車、醫藥、鋰電、有色股份回吐，當中，藥明康德（滬：603259）遭股東減持，均打擊市場氣氛」。

陳政深指，創業板指為A股的風向標，要留意創業板指，現時跌穿30天線（約3143點），支持位看3040區，而上證則已失30天線（約3535點），下站要守3500區。

葉尚志認為，港股比A股更弱，港股缺乏內部動力，恐怕港股或會跌穿27715和27505等低位。

葉尚志：恒指恐下試27505低位

A股走弱，拖累港股向下。葉尚志認為，港股比A股更弱，港股缺乏內部動力，早前都只是跟隨A股上升，現時港股更是早於A股下跌，可見未有焦點或主題前，港股仍是偏弱，「即使A股橫行，恐怕港股或會跌穿27715和27505等低位。」

同時，陳政深指，恒指同樣欠動力，「大市亦未能企於28500之上，氣氛亦是一般，要觀乎美國今晚議息結果出爐，並帶動美股向上，方可有機會推高港股。」