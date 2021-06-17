港股半日升80點　比亞迪彈升逾6%　體育用品股再獲追捧｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-17 12:37

美國聯儲局暗示將在2023年加息，主席鮑威爾會後向記者稱，通脹升勢較預期急劇且持久，但目前沒有關於縮減量寬的具體時間。會議後十年債息回升，美元大幅走高，盤中一度飆近100點至91.41。黃金期貨昨（16日）收跌2.36%，報每盎司1,812.6美元，創一個多月以來新低；白銀期貨收跌2.32%，報每盎司27.05美元。可留意金礦股及銀行股走勢。

【12:20】SOHO中國復牌半日急升22.4%

港股今早先低後高，恒指曾跌220點報28216，其後拗腰，最多升106點，高見28543。恒指中午升80點或0.28%，收報28516；恒生科指收報7875點，升45點或0.58%；恒生國指收升22點或0.21%，報10585點。大市半日成交金額709.95億元。

騰訊（0700）半日跌0.4%，中午收報594元，成交居首達39.11億元。美團（3690）則升1.66%，收報293.6元；阿里巴巴（9988）微升0.1%，收報203.6元；小米（1810）亦升1.4%，收報28.35元。

SOHO中國（0410）獲黑石溢價31.6%提出收購，復牌半日急升22.4%，居成交榜第二位。

比亞迪（1211）分拆比亞迪半導體獲股東會通過，半日彈6.2%，為表現最好藍籌。吉利（0175）漲3.6%，收報22.95元；長汽（2333）則跌0.46%，收報21.8元。

海底撈（6862）半日跌3.4%，收報38.05元，為半日表現最差藍籌。

體育用品股再受追捧。早前向高瓴發可換股債券的特步（1368），盤中再創新高，中午再飆逾16%； 361度（1361）勁升15.8%；安踏（2020）則升2.7%；李寧（2331）漲3%。

【11:31】上證指數穩守3500點關

上證指數半日升6點或0.17%，中午收報3524點；深證成指收報14418點，升122點或0.86%。兩市半日成交額達5,104.63億人民幣。

滬深300指數中午收報5096點，半日升15點或0.31%；創業板指收報3178點，升52點或1.7%。

【11:00】航運股續飆升 中遠海控飆近8%

航運股續飆升，中遠海控（1919）今早一度高見20.5元，創上市新高，最新報20.3元，仍升7.75%；東方海外國際（0316）漲逾8%，一度高見140.4元，最新報139.1元；太平洋航運（2343）揚7.4%，中遠海發（2866）升5.3%，中國外運（0598）升2.73%，海豐國際（1308）升2.36%，中遠海能（1138）升1.7%。

比亞迪（1211）飆逾半成，報217元；吉利（0175）彈升3.2%，報22.85元。

美團（3690）倒升0.55%，報290.4元；騰訊（0700）則跌0.34%，報594.5元。

恒生指數最新報28470點，升33點或0.12%。

【10:10】「三桶油」跌逾1%

恒生指數倒升16點或0.06%，最新報28453點；恒生科指亦升17點或0.23%，報7848點。大市成交額360.51億元。

時代天使（6699）上市翌日，股價逆市續升近4%，高見416.8元。

油股先升後跌，中海油（0883）、中石油（0857）中石化（0386）均挫逾1%。

特步（1368）繼續飆升至52周高位，見12.1元，最新報11.98元，仍升11.34%。

【09:40】比亞迪逆市升逾2%

恒生指數跌幅收窄，最新報28271點，跌165點或0.58%；恒生科指最新報7782點，跌48點或0.62%。

汽車股回上，比亞迪（1211）一度彈升逾3%，高見213.4元，現報211.6元，仍升2.7%。吉利（0175）則跌0.7%，報22元；長汽（2333）亦跌0.23%，報21.85元。

金礦股普遍受挫，招金礦業（1818）挫2.44%，報7.6元；SPDR金ETF（2840）亦跌2.22%，報1322元；紫金（2899）跌0.2%，報9.97元。江西銅業（0358）跌1.16%，報15.38元。

【09:31】滬指險守3500點關口

滬深三大指數今早個別發展。滬指險守3500點關口，開報3508點，低開10點或0.28%；深證成指開報14291點，低開3點或0.03%；創板指開報3133點，高開8點或0.26%。

【09:20】恒生指數低開195點

恒生指數低開195點或0.69%，報28240點。恒生科指低開54點或0.69%，報7776點。恒生國指開報10481點，跌81點或0.78%。大市暫成交額39.32億元。

科網股網易（9999）下挫1.7%，報168.7元；美團（3690）亦跌1.3%，報285元；騰訊（0700）微跌0.4%，報594元；阿里巴巴（9988）跌0.7%，報202元。

銀行股方面，滙豐（0005）跌0.1%，報48.05元；建行（0939）跌1%，報6.18元；工行（1398）亦跌1.19%，報4.99元；其他金融股，友邦（1299）跌0.6%，報94.55元；港交所（0388）亦挫1%，報459元。

SOHO中國（0410）獲黑石提全購，復牌高開逾兩成半，報4.76元。

據悉今早警方國安處拘捕壹傳媒（0282）集團行政總裁張劍虹、周達權、《蘋果日報》總編輯羅偉光、副社長陳沛敏及張志偉，涉嫌違反國安法第29條「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。壹傳媒今早停牌，停牌前股價報0.29元，市值為7.65億元。旗下毛記葵溝（1716）開升14.7%，報1.25元。