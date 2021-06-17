議息後美股急跌　港股考驗二萬八關　兩手部署通脹升溫│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-06-17 09:45

美國聯儲局調高今年經濟和通脹預測，及料最快在2023年加息兩次。美股在議息後跌幅擴大，港股今料亦受壓，考驗二萬八關，重要支持處27500水平，重貨的投資者宜先減持，無貨的則觀望態度，待回穩後才入市。

美股在議息後跌幅擴大，目前道指期貨未見回穩，再跌約180點或0.5%。道指昨日一度急挫近400點，最後收市跌265點或0.8%，報34033點，跌穿50天線（約34180點），標普跌0.5%，納指亦挫0.2%。至於美匯指數大升至91.4，創近2個月高，10年美債息亦抽上至1.58厘水平。

聯儲局主席鮑威爾在議息後指，通脹升幅可能較預期更高，而且升勢可能更加持久，但目前沒有關於縮減量寬的具體時間表。（新華社）

美國聯儲局宣布聯邦基金利率維持於介乎0至0.25厘，每月購債1,200億美元的規模不變，符合預期。不過，聯儲局主席鮑威爾在議息後指，通脹升幅可能較預期更高，而且升勢可能更加持久，但目前沒有關於縮減量寬的具體時間表。

當局調高今年經濟和通脹預測，預計美國今年GDP增長7%，高過3月時估計的6.5%，而核心個人消費支出平減指數（Core PCE）預測今年升3%，高過3月時預期的2.2%，其Core PCE所上調升幅較GDP所上調的升幅為大。同時，從最新的利率點陣圖顯示，官員取態分散，但多看加息，料最快在2023年加息兩次，並合共半厘。

港股的內銀股普遍達5厘息以上，有利抗通脹及息口上升。

兩方面部署通脹上升

待市況轉穩後，投資者可從兩方面部署，一是候低買入與通脹相關的產品，如可加價更好，當中可考慮油股。油價一直高企，利好油股和石油產品加價。美國能源資訊局（EIA）公布，上周原油庫存減少735.5萬桶，較市場預期的減少329萬桶幅度大。布蘭特期油升至74美元關口，紐約原油亦站穩70美元之上。

二是低位吸納銀行股和高息股。美國最快在2023年加息兩次，銀行股有望受惠。加息時間雖遠，如作長線部署也是可以的。再者，港股的內銀股普遍達5厘息以上，有利抗通脹及息口上升。

信義系齊發盈喜，信義玻璃預計上半年純利將增長2.6至2.9倍，信義光能亦預計上半年純利將增長1倍至1.2倍。

信義系齊發盈喜 純利增逾倍

另外，信義系齊發盈喜，信義玻璃 （0868） 預計上半年純利將增長2.6至2.9倍，至49.8億元至53.9億元。信義玻璃指，由於中國建築行業對浮法玻璃需求強大，因此浮法玻璃業務的平均銷售價格及銷售量按年大幅上升，又因信義光能（0968）所貢獻的盈利大幅增加所增潤。

同時，藍籌新貴信義光能亦預計上半年純利將增長1倍至1.2倍，主要由於集團主要太陽能玻璃產品上半年平均市價有所提升，儘管今年第二季度價格大幅下跌，而上半年太陽能玻璃產品的銷量上升及生產效率的提高，降低了原材料及能源成本上升的不利影響。 不過，信義光能的董事預計，集團太陽能玻璃分部於今年餘下月份表現可能受到影響。