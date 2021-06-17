領展全年可分派收入60.1億　末期分派增2%　擬投放逾10億提升資產

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-17 12:53

領展房產基金（0823）公布，截至今年3月底止全年度，經調整並計入一筆2.90億元的酌情分派後，可分派收入總額為60.1億元，按年增加0.75%；末期每基金單位分派148.34仙，按年增加1.8%，連同中期分派的141.65仙，全年合共分派289.99仙，按年增加1%。

期內，收益及物業收入淨額分別升至107.44億元及82.38億元，分別按年增長0.2%及0.2%。

年內，平均零售物業續租租金調整率下調1.8%，平均每月租金按年跌3.4%至每平方呎62.4元，但財年第4季度續租租金調整率已回升至正數範圍。

年內，香港物業組合簽訂了超過400份新租約，香港物業組合的租金收繳率維持在98%的高水平。停車場收益僅錄得1.5%的按年輕微跌幅。因應物業管理費用豁免及租金減免，香港零售收益總額按年減少4.5%。公用事業開支主要因獲得政府補貼及能源消耗量下降而減少10.3%。

集團表示，目前正在進行四個項目，估計資本開支總額為4.34億元。計劃就資產提升項目投放超過10億元的資本開支，預期投資回報率為低雙位數，並指年內少數中式酒樓商戶經營艱難，當中有部分商戶退租或重組租約。

領展半日股價跌0.6%至75.75元，以中午收市價計，領展股息率3.75厘。