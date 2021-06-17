加薪三成難阻香港銀行家逃亡　滙豐員工辭職搞家政生意　冀創巨富

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-17 18:40

據《彭博》報道，由於金融仍然是香港的增長行業，並且相對於整體經濟的規模小於美國和歐洲，令人才加劇流失。2019年至今，香港銀行家的年薪增加了25%至30%，但退出人數有所增加，今年有13%至15%的投資銀行的分析師、助理離職，離職人數大約是前幾年的兩倍。

一位不具名的香港滙豐銀行前銀行助理去年跳槽到基金公司，他指在銀行工作的四年，總薪酬增長 70%，但仍接受減薪兩成轉工。

報道又指，香港比起紐約和倫敦更難阻止外流，年輕員工更有可能離開，因為他們認為可以在眾多金融科技和投資公司中賺取更多收入，並更快地爬上公司階梯。

隨著外國公司為發展亞洲業務，加大招聘力度，再加上銀行間相互競爭以及本地創業環境，香港銀行招聘面臨的挑戰尤為嚴峻。

摩根大通中國區首席執行官Mark Leung表示，公司正聘請數百名員工進軍中國市場，但整個行業都遇到一個相當大的供需問題，且短時間難以緩解。

滙豐銀行正將香港視為其最大的市場，上個月承諾為新員工提供更短的職業道路，工作三年即有機會晉升，並且承諾加薪。（資料圖片）

初創或更具吸引力

亞洲的經濟崛起使其成為世界上對企業家最具吸引力的地區之一。根據麥肯錫數據，2015 年至 2017 年，其在全球初創企業投資中的份額從十年前的10% 升至40%，成為全球超三分之一的初創公司的所在地。

30 歲的Jonathan Lam曾於滙豐銀行工作，去年年中選擇辭職，與富國銀行的校友共同創立巴特勒公司，提供家政服務、修理洗衣機和舉辦晚宴等個性化服務。

他認為，銀行業務可以在短期內賺到大錢，但對於初創公司，只要堅持下去，就會獲得巨額財富。

此外，報道又指，滙豐銀行正將香港視為其最大的市場，上個月承諾為新員工提供更短的職業道路，工作三年即有機會晉升，並且承諾加薪。