奈雪的茶：未來兩年開最多350間門店　有信心達成目標

撰文： 梁翠麗 最後更新日期： 2021-06-17 19:18

内地茶飲品牌奈雪的茶（2150）將於本月18至23日於公開招股，發售約2.57億股，招股價介乎17.2元至19.8元，一手500股，入場費為9999.7元，預計23日定價，30日上市。聯席保薦人為招銀國際、華特國際以及摩根大通。

董事長兼首席執行官趙林表示，將於今、明兩年開設300至350間門店，由於品牌已經有一定知名度以及現有優勢，不少商業中心、寫字樓邀請他們進駐開店，認為達成目標是「肯定沒有問題」。另外，過去店面選址要求以面積大、需要排煙系統爲主，未來70%的開店目標是「奈雪PRO」茶飲店，不必配備排煙系統，選址會較爲彈性。

五優勢應對行業競爭

執行董事兼總經理彭心認為，公司有五大優勢，以應對激烈的行業競爭，如過往5年已經在消費者印象中建立了高頓茶飲的品牌印象；公司擁有的3,500萬用戶，大大減少營銷費用，實現快速以及低成本宣傳。

此之公司保持穩健、快速發展的能力；而門店位置的優勢以及產品研發和供應鏈能力亦令奈雪的茶在市場上立足。

增加自動化水平應對未來發展

奈雪的茶於2017至2021年5月的門店增長率超過1,000%，至目前爲止，在中國61個城市、香港，以及日本，門店數量炭562間。而門店增長為業績增長的主要因素，現時其市場佔有率將近19%，僅次於喜茶的27.7%，為中國第二大的茶飲品牌。

首席技術官何剛表示未來亦會投放更多資源以數字化營運，例如某部分門店會自動化調配茶飲以取代門店員工，或是訂貨以及自動化篩選過期食材等。藉此擴大新市場的業務規模以及加強供應鏈能力。

奈雪的茶引入了5名基石投資者，包括瑞銀資產管理、匯添富基金、廣發基金、建銀國際旗下的乾元復興精選基金，以及華夏基金。