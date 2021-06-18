美股｜道指連跌兩天　電車三寶齊走高　教育股好未來暴跌14.39%

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-06-18 07:15

美國股市消化了美聯儲提前加息時間表並預測通脹將上升的消息，周四道指連續第二天下跌，收市報跌 210 點，標普500 指數輕微下跌不到兩點，納指升0.87%。整體市場的升跌幅度不大、然而個股波幅較大。特斯拉Tesla(TSLA)升約2%。中概股方面電車三寶表現出色，理想（LI）升8.96%，小鵬（XPEV）升7.6%，蔚來（NIO）升5.09%，齊創3月新高；教育股則繼續插水，好未來（TAL）暴跌14.39%，是三年來最低，新東方教育（EDU）跌8.9%創52周新低。

美股收市，道指下跌 210 點，或 0.62%，標爾 500 指數下跌 0.04%。納斯達克綜合指數上漲 0.87%，科技股表現出色，投資者湧入大型科技股，納指成分股Atlassian Corporation（TEAM）、 超微半導體（AMD）以及配對軟件Tinder 母公司MATCH 上漲超過 5%。蘋果、微軟錄得超過1%漲幅。

週三美聯儲會議預計 2023 年將加息兩次，還將今年通脹預期上調至 3.4%，高於 3 月份的預測。消息刺激了股票拋售，美聯儲會議後美元上漲，原材料類股週四繼續走弱。將加息的消息以及中國目前為抑制金屬價格採取的行動，為大宗商品價格的飆升潑了冷水。銅期貨下跌 5%。

美國油價下跌超過 2.7%，跌破每桶 70 美元，而國際基準價格下跌近 3%，另外銀行股上升。