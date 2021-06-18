納指逼近歷史新高　熱門中概股收盤漲跌互現　新能源汽車股走高

撰文：張小意
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周四美股收盤漲跌不一，道指連續第二個交易日下滑，納指逼近歷史最高收盤水平。
截至收盤，道指跌210.22點，或0.62%，報33823.45點；納指漲121.67點，或0.87%，報14161.35點；標普500指數跌1.84點，或0.04%，報4221.86點。
科技股普遍走高，推動納指接近歷史最高水平。其盤中歷史最高紀錄是4月29日的14211.57點，收盤歷史最高紀錄為6月14日的14174.14點。
熱門中概股收盤漲跌不一，新能源汽車股集體上漲，理想汽車（美：LI）漲超8%，小鵬汽車（XPEV）漲超7%，蔚來汽車（NIO）漲超5%。
教育股普跌，第一高中教育（FHS）跌近16%，網易有道（DAO）跌超9%，新東方（EDU）跌近9%，高途（GOTU）跌超8%，掌門教育（ZME）跌超4%
其它熱門中概股方面，玖富（JFU）漲超27%，波奇寵物（BQ）漲超9%，知乎（ZH）、BOSS直聘（BZ）漲超5%。
聯代科技（UTME）暴跌超72%，霧芯科技（RLX）跌超6%，唯品會（VIPS）跌近5%，歡聚集團（YY）、趣頭條（QTT）、中網載線（CNET）、迅雷（XNET）跌超2%，嘉楠科技（CAN）跌近2%。