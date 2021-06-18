恒生指數高開27點　ATMXJ齊向上　滙豐挫逾1%｜持續更新

撰文：劉紹蘭
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聯儲局議息擬2023年底前加息，美元滙價一度升穿92，牽動商品價格急跌。紐約期金價格周四挫近5%，失守1,800美元關，每盎司報1774.8美元，最新報。美股三大指數個別走，道指跌0.62%，收報33823點；惟科技股普遍走高，推動納指升0.87%，收報14161點。標指微跌0.04%，收報4221點。
港股方面，昨（17日）收市升121點，企穩28500點。另外據報稱中國正為科技發展注入新力量，中國副總理劉鶴將領導一項關鍵計劃，以助國內晶片製造商克服美制裁的影響，部份半導體股即時炒上，今日表現又如何？
【09:20】恒生指數高開27點
恒生指數高開27點或0.1%，報28586點。恒生科指高開89點或1.13%，報7991點。恒生國指開報10624點，升34點或0.33%。大市暫成交額33.36億元。
重磅科技股受京東（9618）開升3%，報285元；網易（9999）升1.2%，報172.3元；阿里巴巴（9988）微漲0.3%，報204.4元；騰訊（0700）微升0.5%，重上600元關，報602元；美團（3690）升2.6%，報297.6元，直迫300元；快手（1024）亦升近1%，報192.3元。小米（1810）升0.7%。
金融股方面，滙豐（0005）開跌1.45%，報47.6元；友邦（1299）亦跌0.84%，報94.4元；平保（2318）跌0.44%，報78.4元，港交所（0388）則開升0.82%，報466.4元。
體育用品股過去三個月升幅不少，安踏（2020）發盈喜，預期上半年溢利增不少於1.1倍；今早股價高開逾5.9%，報175.1；另外，特步（1368）亦漲0.3%；李寧（2331）升3.19%。
海航股中遠海控（1919）續揚0.75%；東方海外（0316）亦升近2%。