港股升逾百點　美團彈近4%返300元關　信義光能漲近9%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-18 15:38

聯儲局議息擬2023年底前加息，美元滙價一度升穿92，牽動商品價格急跌。紐約期金價格周四挫近5%，失守1,800美元關，每盎司報1774.8美元，最新報。美股三大指數個別走，道指跌0.62%，收報33823點；惟科技股普遍走高，推動納指升0.87%，收報14161點。標指微跌0.04%，收報4221點。

港股方面，昨（17日）收市升121點，企穩28500點。另外據報稱中國正為科技發展注入新力量，中國副總理劉鶴將領導一項關鍵計劃，以助國內晶片製造商克服美制裁的影響，部份半導體股即時炒上，今日表現又如何？

【15:31】美團重返300元關

恒生指數最新報28728點，升170點或0.6%。

美團（3690）漲3.7%，報300.6元；騰訊（0700）微升0.7%，報603元；阿里巴巴（9988）亦彈近1%，報205.8元；小米（1810）微升0.18%，報28.35元。

【14:20】汽車股再度回升

恒生指數午後升225點，最新報28783點；恒生科指最新報8021點，升119點或1.52%；大市成交額暫為1,100億元。

汽車股再度回升，比亞迪（1211） 飆近6%，報236元；吉利（0175） 亦揚近6%，報24.15元；長汽（2333）上漲7.5%，報23.55元。

信義光能（0968）漲逾9%，報14.98元。

平保（2318）股價持續低走，低見77.15元，創近1年低，最新跌1.8%，報77.35元。

藥明（2269）午後升近8%，突破10天線兼破頂，最新報130.3元。

【12:10】金融股受壓、體育用品股續熱炒

港股半日靠穩，恒生指數中午收報28728點，升169點或0.59%；恒生科指收報8015點，半日升114點或1.45%；恒生國指收報10618點，升28點或0.27%；大市半日成交額814億元。

科技股回升，美團（3690）半日彈3.6%，收報300.4元；騰訊（0700）微升0.8%，收報603.5元；阿里巴巴（9988）漲逾1%，京東（9618）漲近4%，網易（9999）亦升1.9%。

體育用品股續熱炒，安踏（2020）半日飆5.7%，中午收報174.9元，成交額11.86億元；特步（1368）亦升3.9%，收報12.94元；李寧（2331）揚1.3%，收報79.55元；361度（1361）飆4.9%，收報4.07元。

舜宇光學科技（2382）半日漲6.7%，中午收報228.2元；比亞迪電子（0285）漲3.2%，收報52.25元。

金融股受壓，滙豐（0005）半日挫1.5%，中午收報47.6元；渣打（2888）跌1.4%；恒生（0011）則升0.13%；中銀香港（2388）無升跌，收報26.95元；東亞（0023）則倒升2.4%，收報15.52元，成交額3,970萬元。

領展（0823）績後漲3.3%，半日收報78.05元，創新高，成交額2.58億元。

【11:37】領展飆逾3%

領展（0823）創新高，見77.9元，飆逾3%；最新報77.65元，仍升2.78%，成交金額1.98億元。華潤萬象（1209）揚2.65%，報46.8元；合景悠活（3913）亦升1.3%，世茂服務（0873）漲1.14%，龍湖集團（0960）升0.89%。

【11:20】金融股逆市向下

恒生指數最新28702點，升144點或0.51%；恒生科指最新8006點，升104點或1.32%；大市成交額暫為744億元。

金融股逆市向下，滙豐（0005）跌1.7%，渣打（2888）跌1.3%；恒生（0011）跌0.13%；中銀香港（2388）亦跌0.4%；東亞（0023）則倒升0.53%。

【10:30】兩新股首掛潛水

港股升幅收窄至150點水平，最新報28708點；恒生科指最新報8022點，升120點或1.5%；大市成交額528億元。

今日新股科濟藥業（2171）首掛一度潛水逾17%，最新報31.35元，仍跌4.4%。優然牧業（9858） 亦潛水逾13%，最新報6.03元，現瀉13.6%。

金融股受壓，滙豐（0005）最新挫2%；友邦（1299）最新升0.1%，報95.3元；平保（2318）今早曾創近一年低，最新跌1.7%，報77.45元。

【10:10】資訊科技股上揚 舜宇光學飆逾6%

美國FCC一致通過，進一步落實針對華為及中興通訊（0763）的電訊設備供應禁令；中興股價未受影響，現報23.45元，升近2%。舜宇光學科技（2382）漲6.5%，報227.8元；比亞迪電子（0285）亦飆近6%，報53.6元。

其他中資電訊股表現，中移動（0941）升0.74%，報47.85元；中國聯通（0762）亦升0.5%，報4.16元。

【09:50】體育用品股續炒

恒生指數最新報28817點，升258點或0.91%；恒生科指亦升167點或2.12%，報8069點，重返8000點關；大市成交額暫為244億元。

油價回軟，「三桶油」下挫，中石油（0857） 跌近3%；中海油（0883）跌1.6%；中石化 （00386）亦跌1.6%。

SOHO中國（0410）回吐0.87%，報4.56元；融創中國（1918）跌逾4%，報27元；中國恒大（3333）挫逾3%，報10.1元。

半導體股普遍上揚，華虹半導體（1347）漲逾1%，ASM PACIFIC（0522）升2.2%，中芯國際（0981）亦升2.3%。

體育用品股續熱炒，安踏（2020）飆逾6%。

【09:20】恒生指數高開27點

恒生指數高開27點或0.1%，報28586點。恒生科指高開89點或1.13%，報7991點。恒生國指開報10624點，升34點或0.33%。大市暫成交額33.36億元。

重磅科技股受京東（9618）開升3%，報285元；網易（9999）升1.2%，報172.3元；阿里巴巴（9988）微漲0.3%，報204.4元；騰訊（0700）微升0.5%，重上600元關，報602元；美團（3690）升2.6%，報297.6元，直迫300元；快手（1024）亦升近1%，報192.3元。小米（1810）升0.7%。

金融股方面，滙豐（0005）開跌1.45%，報47.6元；友邦（1299）亦跌0.84%，報94.4元；平保（2318）跌0.44%，報78.4元，港交所（0388）則開升0.82%，報466.4元。

體育用品股過去三個月升幅不少，安踏（2020）發盈喜，預期上半年溢利增不少於1.1倍；今早股價高開逾5.9%，報175.1；另外，特步（1368）亦漲0.3%；李寧（2331）升3.19%。

海航股中遠海控（1919）續揚0.75%；東方海外（0316）亦升近2%。