港股維持28700水平　舜宇光學飆逾6%　滙豐平保跌近2%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-18 10:42

聯儲局議息擬2023年底前加息，美元滙價一度升穿92，牽動商品價格急跌。紐約期金價格周四挫近5%，失守1,800美元關，每盎司報1774.8美元，最新報。美股三大指數個別走，道指跌0.62%，收報33823點；惟科技股普遍走高，推動納指升0.87%，收報14161點。標指微跌0.04%，收報4221點。

港股方面，昨（17日）收市升121點，企穩28500點。另外據報稱中國正為科技發展注入新力量，中國副總理劉鶴將領導一項關鍵計劃，以助國內晶片製造商克服美制裁的影響，部份半導體股即時炒上，今日表現又如何？

【10:30】兩新股首掛潛水

港股升幅收窄至150點水平，最新報28708點；恒生科指最新報8022點，升120點或1.5%；大市成交額528億元。

今日新股科濟藥業（2171）首掛一度潛水逾17%，最新報31.35元，仍跌4.4%。優然牧業（9858） 亦潛水逾13%，最新報6.03元，現瀉13.6%。

金融股受壓，滙豐（0005）最新挫2%；友邦（1299）最新升0.1%，報95.3元；平保（2318）今早曾創近一年低，最新跌1.7%，報77.45元。

【10:10】資訊科技股上揚 舜宇光學飆逾6%

美國FCC一致通過，進一步落實針對華為及中興通訊（0763）的電訊設備供應禁令；中興股價未受影響，現報23.45元，升近2%。舜宇光學科技（2382）漲6.5%，報227.8元；比亞迪電子（0285）亦飆近6%，報53.6元。

其他中資電訊股表現，中移動（0941）升0.74%，報47.85元；中國聯通（0762）亦升0.5%，報4.16元。

【09:50】體育用品股續炒

恒生指數最新報28817點，升258點或0.91%；恒生科指亦升167點或2.12%，報8069點，重返8000點關；大市成交額暫為244億元。

油價回軟，「三桶油」下挫，中石油（0857） 跌近3%；中海油（0883）跌1.6%；中石化 （00386）亦跌1.6%。

SOHO中國（0410）回吐0.87%，報4.56元；融創中國（1918）跌逾4%，報27元；中國恒大（3333）挫逾3%，報10.1元。

半導體股普遍上揚，華虹半導體（1347）漲逾1%，ASM PACIFIC（0522）升2.2%，中芯國際（0981）亦升2.3%。

體育用品股續熱炒，安踏（2020）飆逾6%。

【09:20】恒生指數高開27點

恒生指數高開27點或0.1%，報28586點。恒生科指高開89點或1.13%，報7991點。恒生國指開報10624點，升34點或0.33%。大市暫成交額33.36億元。

重磅科技股受京東（9618）開升3%，報285元；網易（9999）升1.2%，報172.3元；阿里巴巴（9988）微漲0.3%，報204.4元；騰訊（0700）微升0.5%，重上600元關，報602元；美團（3690）升2.6%，報297.6元，直迫300元；快手（1024）亦升近1%，報192.3元。小米（1810）升0.7%。

金融股方面，滙豐（0005）開跌1.45%，報47.6元；友邦（1299）亦跌0.84%，報94.4元；平保（2318）跌0.44%，報78.4元，港交所（0388）則開升0.82%，報466.4元。

體育用品股過去三個月升幅不少，安踏（2020）發盈喜，預期上半年溢利增不少於1.1倍；今早股價高開逾5.9%，報175.1；另外，特步（1368）亦漲0.3%；李寧（2331）升3.19%。

海航股中遠海控（1919）續揚0.75%；東方海外（0316）亦升近2%。