港股低位見承接　後市走勢看A股　科技股吼得過│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-06-18 09:45

港股昨先跌後回穩，以全日最高位收市，報28558點，可見低位見承接，惟成交僅約1,400億元，未見資金重歸港股，料後市主要受A股帶動，並仍在27500至29400區上落。

美股市場投資風格棄舊買新，沽出傳統股，買入科技股，取態較為明確。美股道指在議息後兩日大跌，道指昨日一度跌逾400點，最後跌210點或0.6%，收市報33823點。銀行股成道指跌市推手，美國銀行（美：BAC）跌4.4%，花旗（美：C）跌3.6%，摩根士丹利（美：MS）跌3.5%，高盛（美：GS）和摩根（美：JPM）亦跌超過2%。至於標指跌0.04%，報4221點。

不過，美債息回落至1.5厘水平，科技股彈高，半導體及電動車亦見走強，支撑納指反彈近0.9%，報14161點，距離歷史高位14211點不足0.5%。蘋果（美：AAPL）升1.26%，亞馬遜（美：AMAZ）升2.2%，谷歌（美：GOOGL）升0.8%，迫近歷史高位2455美元。

外媒報道，國家主席習近平已委派國務院副總理、國家科技領導小組副組長劉鶴，領軍國產第三代晶片的研發及製造項目。

晶片成中國發展重點 中芯華虹受惠

外媒報道，國家主席習近平已委派國務院副總理、國家科技領導小組副組長劉鶴，領軍國產第三代晶片的研發及製造項目，包括擬定一系列金融及政策扶持措施，務求在這個尚未被任何國家主導的領域突圍。從此可見，晶片技術成中國發展重點。

港股的相關股昨日走強。中芯（0981）稱目前產能供不應求，今年一季度營收中來自於歐美客户的收入佔比近45%。昨日彈升5.4%，華虹半導體（1347）亦大升10.1%。配合外圍半導體股彈高，港股晶片股有力再升。

唯一的變數就是市場因素。受國債收益率影響。在2019年底的那次半導體升勢中，國債收益率趨勢下行，一度跌至2.5%附近，催生了一輪升勢。但目前國債走勢方向並不明確，近期中國10年國債收益率略處3.1%之上，而美債收益率的走向也存在不確定性，對一定程度上考驗晶片股的持續性。

木村光希成為FILA FUSION代言人（FILA）

安踏發盈喜 FILA增長快

至於體育用品股安踏（2020）股價強勢，昨升3.4%，報165.4元，年初至今累升35.1%。集團發盈喜，按綜合基準，預期上半年經營溢利將按年增長不少於55%。安踏指，若不包括分佔合營公司虧損影響，預期上半年股東應佔溢利將按年增長不少於65%，若包括分佔合營公司虧損影響，預期股東應佔溢利將增長不少於110%。

集團指，安踏品牌、FILA 品牌及其他品牌收益按年錄得強勁反彈，令集團整體預期收益按年增長超過 50%。而FILA 品牌及其他品牌的零售業務規模擴展快速，實現更好的經營效率。厲者，集團各品牌零售業務的零售折扣減少，預期將會進一步提升整體毛利率。