台積電成台灣「防疫護城河」？　代洽購復必泰疫苗　兼擬赴德建廠

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-18 15:34

台積電（TSM）一向是台灣「技術護城河」，近來台灣新冠疫情嚴峻，新冠疫苗嚴重缺貨下，行政院今日（18日）正式授權台積電、鴻海永齡代為洽談1,000萬劑復必泰疫苗，再捐贈台灣使用，另一邊廂，據報台積電亦準備遠赴德國建晶圓廠，台積電竟成台灣「防疫護城河」。

台行政院發言人羅秉成表示，為了能夠順利推動新冠疫苗捐贈案，將進行特殊採購安排：授權台積電、鴻海永齡代表政府洽談各500萬劑德國原廠疫苗，直接送抵台灣，捐贈給政府；交貨期配合國際疫苗採購情形，以及原廠產能來共同商定；台積電、鴻海永齡基金會透過代理商洽購後捐贈給政府，將循日本捐贈的前例、國際採購合約的做法，給予製造商免責聲明，由政府承擔後續處理工作；政府亦會在德國政府協助下，持續與德國BNT原廠、代理商採購疫苗，供今後需求。

復必泰疫苗的大中華地區代理是上海復星藥業，台當局曾嘗試繞過復星，直接向德國BioNTech原廠訂購，但在簽約前夕告吹。復星此前表示，有意將疫苗供台，又強調台灣不論民間或官方採購，均要經過復星。

不過，羅秉成又指，台灣政府會在德國的協助下，持續跟BioNTech商議，以供應今年以及未來疫苗需求。

台積電就德國建廠作評估

而據台灣媒體報道，台積電已確定會赴日本投資建晶圓廠，並就在德國建廠展開評估，布局全球化。

台積電總裁魏哲家於4月表示，公司預計3年投資1000億美元，以支持先進半導體技術的製造與研發，以滿足客戶需求。又指，將在全球不同的地點開始建新廠，有幾個晶圓廠新選址，同時也會在現有的晶圓廠中擴充先進製程和成熟製程兩種技術。

台積電擴產除了主要在台灣之外，最為外界熟知就是美國亞利桑那州建廠中的5納米亞利桑那州廠，預計2024年開始量產；南京廠亦展開建置28奈米的成熟製程產能，預計2022年下半年開始量產。