國泰首5個月載客人次按年跌97.3%　料上半年仍錄重大虧損

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-06-18 17:54

國泰航空﹙0293﹚公布5月份客、貨運量數據。由於全球2019冠狀病毒病疫情持續，香港及多個巿場實施旅遊限制及檢疫措施，國泰月內因應需求疲弱而繼續大幅削減運力。

首五月載客人次跌97.3%

國泰航空在5月份載客約2.4萬人次，按年升30%，但相比2019年5月疫情前的水平下仍跌99.2 %。收入乘客千米數按年上升24.5%，但與2019年5月相比減少98.9%。乘客運載率下跌2.9個百分點至26.7%，以可用座位千米數計算的運力亦上升38%，唯較2019 年5月下跌96.5%。

今年首五個月，載客人次較去年同期下跌97.3%，運力下跌88.6%，而收入乘客千米數則下跌97%。

貨運方面，國泰航空於5月份運載近9.24萬公噸貨物及郵件，較去年同月下跌6.4 %。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少16.9%。運載率上升7.5 個百分點至81%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力則削減24.5%。

在2021年首五個月，載貨量較去年同期下跌23.2%，運力下跌37.3%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌25.5%。

料末季客運運力 回升至疫情前的三成

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，公司開始審慎地逐步恢復若干航線和增加航班。相對於2019年5月的疫情前水平，公司僅營運3.5%的運力，每日平均接載的乘客處於774人次的低位。運載率雖是2020年6月以來的新高，但仍僅為26.7%。

展望6月份，國泰會繼續增加客運航班，以滿足中國內地、英國及美國市場的需求，其中包括增加倫敦航班班次，以配合留學生由6月中回港的需求。國泰亦於本月復飛多個航點，包括阿姆斯特丹、布里斯本、法蘭克福、三藩市、首爾和溫哥華等等。此外，該公司期待香港和新加坡的航空旅遊氣泡安排重啟，以滿足顧客對這些航班的需求。

國泰預計今年上半年的業績雖然仍會錄得重大虧損，但預期將分別少於去年上半年及下半年的虧損。同時，預計在今年第四季的客運運力，約為疫情前的三成。