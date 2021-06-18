消費券｜中銀香港提供電子支付工具綁定及「BoC Bill」優惠

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-18 18:49

為讓中銀信用卡客戶於政府發放5,000元消費券前做好準備，中國銀行（香港）由即日起提供電子支付工具綁定優惠，商戶亦可享 BoC Bill綜合收款服務開戶費及首年年費豁免優惠，該服務同時支援全部四款獲甄選可發放消費券的儲值支付工具。

中銀信用卡客戶凡於8月底前，每月以Apple Pay透過中銀信用卡為手機八達通單筆增值滿400元，可享高達60元現金回贈，連帶同期加入八達通及申請自動增值的優惠，合共可於消費券派發前享高達310元獎賞。

另外，客戶於推廣期內以中銀信用卡首次成功綁定AlipayHK，可享20元迎新獎賞及全港最優惠的淘寶平台手續費；以中銀雙幣信用卡透過Huawei Pay為手機八達通增值滿350元，即減港幣15元，每卡可享高達45元即減優惠。

至於商戶，只需透過一部「BoC Bill」多功能終端機，即可支援市場上主流的支付方法，包括全部四種獲甄選可發放消費券的儲值支付工具：AlipayHK、八達通、Tap & Go 拍住賞及 WeChat Pay HK。商戶成功申請中銀香港「BoC Bill」綜合收款服務，即可享總值3,400 元的開戶費及首年年費豁免優惠。